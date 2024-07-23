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Published Сегодня, 10:06

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

Башкирии надоело жить в долг

Башкирии надоело жить в долг

23 июля 2024, 10:06
Фото: 1MI
Жители региона сокращают использование непрофильных банковских кредитов, сообщает ОКБ России.

Статистика Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ) демонстрирует рост популярности кредитных карт и кредитов наличных по всей России. В первом полугодии 2024 года россияне оформили рекордное количество кредиток, а также взяли кредитов наличными на сумму более 3,38 трлн рублей.

Однако, в Башкирии наблюдается иная тенденция, объем лимитов по кредитным картам снизился на 4% с мая по июнь 2024 года — с 7,61 млрд до 7,31 млрд рублей. При этом средний лимит увеличился с 104 тыс. до 109 тыс. рублей. Количество выданных карт также сократилось на 8%, упав с 73,29 тыс. до 67,33 тыс. штук.

Объемы выдачи кредитов наличными также показали снижение: количество займов уменьшилось с мая по июнь на 5%, а общий объем упал с 17,94 млрд до 17,10 млрд рублей. Средний срок кредита остался стабильным — около 33 месяцев, но средний размер займа снизился с 233 тыс. до 211 тыс. рублей.

— Такая тенденция может быть обусловлена растущей финансовой грамотностью населения Башкирии, — отмечает эксперт.
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