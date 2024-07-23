Башкирии надоело жить в долг

Однако, в Башкирии наблюдается иная тенденция, объем лимитов по кредитным картам снизился на 4% с мая по июнь 2024 года — с 7,61 млрд до 7,31 млрд рублей. При этом средний лимит увеличился с 104 тыс. до 109 тыс. рублей. Количество выданных карт также сократилось на 8%, упав с 73,29 тыс. до 67,33 тыс. штук.