5 Экзотических животных, которые могут стать вашими питомцами

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
В основном, животные делятся на два вида: домашние, дикие и экзотические. Но это не всегда означает, что последние не могут стать домашними. Если их обеспечить надлежащим уходом, в котором они нуждаются, то у них не возникнет проблем с одомашниванием. И какой бы редкостью это не казалось, на самом деле, многие люди держат у себя диких созданий.
Если вы тоже задумываетесь над тем, чтобы пополнить ряды владельцев необычных зверьков, то вот несколько экзотических существ, которые могут стать вашими любимцами.
Считается, что это самый крупный грызун в мире. Часто они выглядят как морская свинка коричневатого цвета. Если вы хотите завести это животное в качестве питомца, просто знайте, что они абсолютно безвредны и не причинят вам никакого вреда.
Если у вас есть большой участок земли с небольшим бассейном или прудом, они могут легко поселиться рядом с вашим домом. Они являются представителями травоядных, и в основном питаются травой и водными растениями.
Будучи очень социальным животным, она легко может стать вам отличным товарищем. Они очень маленькие и с большими ушами. Интересно, что они являются национальным животным Алжира. Вы можете кормить их грызунами, насекомыми, мелкими птицами и крольчатиной. Помимо этого, они способны долгое время обходиться без воды.
В природе генета ведёт ночной и скрытный образ жизни. Их внешность отличается своим кошачьим строением с бледно-серой и чёрной пятнистой шерстью по всему телу. Одной из главных их отличительных черт является длинный полосатый хвост. Они станут хорошими домашними животными для тех, кто сможет ужиться с их энергичностью.
Но стоит не забывать их дикую природу: они могут сильно поцарапать ваше тело во время гигиенических процедур. Обычно они не опасны, но иногда кусаются из-за страха и голода. Обычно они питаются мелкими насекомыми, птицами, ящерицами и земноводными.
Этот вариант подойдёт вам если вы любите змей и увлекаетесь рептилиями. Это крупные и тяжелые змеи, которые приобретают свои размеры с возрастом. Удавы имеют множесто разнообразных расцветок и рисунков. Чаще всего нападают на людей только в том случае, если им что-то угрожает. Удав Обыкновенный не является ядовитым видом, однако укус может быть достаточно болезненным.
Для его содержания потребуется тот же террариум, но больших размеров, чем для обычной змеи. В домашней обстановке удав ленив, и не требует много ухода: отличный вариант для домоседов и интровертов.
Тамандуа являются млекопитающими семейства муравьедовых. Это очень энергичные животные с удивительной внешностью. Они питаются муравьями, термитами и насекомыми. Они очень активны ночью и совсем не врдны для человека. Некоторые люди держат их дома для борьбы с вредителями. Но для их содержания на вашей территории должно быть достаточно деревьев и кустарников.