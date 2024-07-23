5 Экзотических животных, которые могут стать вашими питомцами

В основном, животные делятся на два вида: домашние, дикие и экзотические. Но это не всегда означает, что последние не могут стать домашними. Если их обеспечить надлежащим уходом, в котором они нуждаются, то у них не возникнет проблем с одомашниванием. И какой бы редкостью это не казалось, на самом деле, многие люди держат у себя диких созданий.