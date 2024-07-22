Вместо «звезд» в День города предложили помощь бойцам СВО

В своем обращении к жителям и.о главы администрации Благовещенского района Анна Карабанова отметила, что в текущих условиях необходимо разумно использовать средства, поэтому она предлагает отказаться от дорогостоящих артистов и дать возможность выступить местным талантливым коллективам, которые смогут не менее ярко и празднично поддержать мероприятие.