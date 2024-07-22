Вместо «звезд» в День города предложили помощь бойцам СВО

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
В своем обращении к жителям и.о главы администрации Благовещенского района Анна Карабанова отметила, что в текущих условиях необходимо разумно использовать средства, поэтому она предлагает отказаться от дорогостоящих артистов и дать возможность выступить местным талантливым коллективам, которые смогут не менее ярко и празднично поддержать мероприятие.
Однако главное предложение Анны Карабановой — переориентировать День города на благотворительную акцию в поддержку военнослужащих. По ее словам, средства, собранные во время праздника, пойдут на формирование гуманитарного конвоя, который будет отправлен бойцам.
— Я хочу получить вашу реакцию и обратную связь по этому поводу, — написала Анна Карабанова в социальных сетях. Она пригласила всех желающих высказать свои мнения и предложения.
Однако, стоит отметить, что пока подписчики хранят молчаливое согласие.
В 2024 году мероприятие планируется на 17 августа. Полную программу мероприятий, включающую информацию о сборе средств и посылок, администрация обещает опубликовать в социальных сетях.