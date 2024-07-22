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Вместо «звезд» в День города предложили помощь бойцам СВО

Вместо «звезд» в День города предложили помощь бойцам СВО

22 июля 2024, 07:08
Фото: tg: Анна Карабанова
День города в Благовещенске хотят провести в новом формате, отказавшись от традиционных масштабных мероприятий с приглашенными звездами, сообщает и.о главы администрации Благовещенского района.

В своем обращении к жителям и.о главы администрации Благовещенского района Анна Карабанова отметила, что в текущих условиях необходимо разумно использовать средства, поэтому она предлагает отказаться от дорогостоящих артистов и дать возможность выступить местным талантливым коллективам, которые смогут не менее ярко и празднично поддержать мероприятие.

Однако главное предложение Анны Карабановой — переориентировать День города на благотворительную акцию в поддержку военнослужащих. По ее словам, средства, собранные во время праздника, пойдут на формирование гуманитарного конвоя, который будет отправлен бойцам.

— Я хочу получить вашу реакцию и обратную связь по этому поводу, — написала Анна Карабанова в социальных сетях. Она пригласила всех желающих высказать свои мнения и предложения.

Однако, стоит отметить, что пока подписчики хранят молчаливое согласие.

В 2024 году мероприятие планируется на 17 августа. Полную программу мероприятий, включающую информацию о сборе средств и посылок, администрация обещает опубликовать в социальных сетях.

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