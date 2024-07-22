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В Уфе ищут учителя за ₽220 000

В Уфе ищут учителя за ₽220 000

22 июля 2024, 10:00
Фото: 1MI
В топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий внезапно попали массажистка и преподаватель физики, указано в интерактивном портале службы занятости РБ.

В Башкирии наблюдается необычная тенденция: профессии, традиционно считающиеся низкооплачиваемыми, неожиданно оказались в числе самых востребованных и высокооплачиваемых.

В первую десятку рейтинга вошли преимущественно технические специальности, связанные с нефтедобычей. Однако, на четвертом месте располагается вакансия о поиске «медицинской сестры по массажу» с зарплатой до 270 000 рублей. На шестой строчке так же неожиданно появился учитель физики, которому обещают зарплату до 220 000 рублей. Данную вакансию предлагает Туймазинская гимназия. Лидером рейтинга стал мастер буровой с зарплатой до 336 000 рублей.

Подобная ситуация может быть связана с дефицитом квалифицированных кадров в нефтяной отрасли и стремлением нефтяных компаний создать конкурентные условия для привлечения специалистов. Однако, появление в топ-10 учителя физики говорит о том, что не только нефтяные компании готовы предлагать высокие зарплаты, считают эксперты.

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