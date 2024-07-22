В Уфе ищут учителя за ₽220 000

В первую десятку рейтинга вошли преимущественно технические специальности, связанные с нефтедобычей. Однако, на четвертом месте располагается вакансия о поиске «медицинской сестры по массажу» с зарплатой до 270 000 рублей. На шестой строчке так же неожиданно появился учитель физики, которому обещают зарплату до 220 000 рублей. Данную вакансию предлагает Туймазинская гимназия. Лидером рейтинга стал мастер буровой с зарплатой до 336 000 рублей.