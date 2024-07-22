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Published Сегодня, 07:49

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Updated Сегодня, 08:39

В Уфе будут ловить нелегалов на такси

В Уфе будут ловить нелегалов на такси

22 июля 2024, 07:49
Фото: Изображение Midjourney
Облавы на перевозчиков начались в столице Башкирии 22 июля, сообщил глава ГАИ региона Владимир Севастьянов.

В рейдах, помимо автоинспекторов, будут принимать участие миграционная служба и сотрудники Минтранса республики.

По словам начальника башкортостанской ГАИ, особое внимание будут обращать на соблюдение таксистами требований безопасности при перевозке пассажиров и багажа и наличие лицензий на такую деятельность. Рейды будут проводиться до 31 июля.

В Госавтоинспекции между тем напомнили, что за первую половину 2024 года легковые такси стали участниками 28 ДТП — жертвами трагических аварий стали два человека, ещё 38 пассажиров и водителей получили увечья.

По Уфе гонялись 14 пьяных водителей
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Как ранее сообщал Mkset, в Уфе за выходные поймали четырнадцать пьяных автолюбителей. Всего полицейские составили 70 административных материалов о нарушении ПДД,

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