В Уфе будут ловить нелегалов на такси

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
В рейдах, помимо автоинспекторов, будут принимать участие миграционная служба и сотрудники Минтранса республики.
По словам начальника башкортостанской ГАИ, особое внимание будут обращать на соблюдение таксистами требований безопасности при перевозке пассажиров и багажа и наличие лицензий на такую деятельность. Рейды будут проводиться до 31 июля.
В Госавтоинспекции между тем напомнили, что за первую половину 2024 года легковые такси стали участниками 28 ДТП — жертвами трагических аварий стали два человека, ещё 38 пассажиров и водителей получили увечья.
Как ранее сообщал Mkset, в Уфе за выходные поймали четырнадцать пьяных автолюбителей. Всего полицейские составили 70 административных материалов о нарушении ПДД,