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Posted Вчера, 12:45

Published Вчера, 12:45

Modified Сегодня, 10:14

Updated Сегодня, 10:14

В России могут ужесточить наказания за неправильное содержание диких животных

В России могут ужесточить наказания за неправильное содержание диких животных

22 июля 2024, 12:45
Фото: 1MI
В России могут ужесточить наказания за неправильное содержание диких животных
В связи с участившимися случаями нападения диких животных на людей в России, законодатели рассматривают возможность ужесточения наказаний для владельцев, не обеспечивающих должного ухода и безопасности. Почему это важно и что может измениться для обычных граждан?

Вопрос содержания диких животных в домашних условиях уже давно стоит на повестке дня. Регулярно появляются новости о нападениях животных на своих хозяев или посторонних людей. Например, в одном из поселков под Санкт-Петербургом медведь напал на свою дрессировщицу, что привело к смерти. Этот случай стал поводом для обращения депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга к министру юстиции России с предложением ужесточить наказания.

Что предлагают изменить?

Депутат Павел Крупник высказал инициативу ужесточить санкции для граждан, которые содержат и разводят опасных и диких животных без необходимых условий и сертификации контролирующих структур. В настоящее время за несоблюдение требований к содержанию животных предусмотрены штрафы до 30 тысяч рублей для физических лиц. Однако, по мнению Крупника, этого недостаточно.

— Прошу вас оценить возможность ужесточения наказания, вплоть до уголовного, для граждан за содержание и разведение опасных, крупных и диких животных без соответствующих условий, сертификации надзорных государственных органов, — говорится в его обращении к министру юстиции.

Содержание диких животных дома представляет серьёзную опасность не только для самих хозяев, но и для окружающих. Не все граждане понимают это.

Что говорит закон?

В настоящее время законодательство РФ предусматривает ответственность за жестокое обращение с животными и несоблюдение требований к их содержанию. Однако эти меры не всегда являются достаточными. Например, статья 8.52 КоАП РФ предполагает штрафы до 30 тысяч рублей.

Эксперты также поддерживают идею ужесточения наказаний.

— Дикие животные — потенциальная опасность, из-за которой можно пострадать в любой момент. Несмотря на то, что тигренка или львенка можно вырастить с рождения, их врожденные инстинкты всегда остаются. Если вы случайно причините животу боль или не насытите его пищеварением, он может реагировать и защищаться. В его восприятии вы можете стать угрозой, и в ответ на это оно может напасть. В такой ситуации нельзя выдвигать обвинения в отношении насилия так, как это действует в соответствии со своей природой, — считает совладелец ветеринарной клиники «Айболит Плюс» Дмитрий Федосеев.

Что ожидает владельцев диких животных?

Если предложение Павла Крупника будет принято, гражданам придётся пройти сертификацию и создать все необходимые условия для содержания своих питомцев. В противном случае им грозят серьёзные штрафы и даже уголовная ответственность. Это позволит значительно снизить число трагедий и обеспечить безопасность граждан.

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#Ольга Харина#Общество#Домашние животные#Животные#Дикое животное#Бездомные животные#Дикие животные#КЦ
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