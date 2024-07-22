В России могут ужесточить наказания за неправильное содержание диких животных

Вопрос содержания диких животных в домашних условиях уже давно стоит на повестке дня. Регулярно появляются новости о нападениях животных на своих хозяев или посторонних людей. Например, в одном из поселков под Санкт-Петербургом медведь напал на свою дрессировщицу, что привело к смерти. Этот случай стал поводом для обращения депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга к министру юстиции России с предложением ужесточить наказания.