В России могут ужесточить наказания за неправильное содержание диких животных

Posted Вчера, 12:45
Published Вчера, 12:45
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Вопрос содержания диких животных в домашних условиях уже давно стоит на повестке дня. Регулярно появляются новости о нападениях животных на своих хозяев или посторонних людей. Например, в одном из поселков под Санкт-Петербургом медведь напал на свою дрессировщицу, что привело к смерти. Этот случай стал поводом для обращения депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга к министру юстиции России с предложением ужесточить наказания.
Депутат Павел Крупник высказал инициативу ужесточить санкции для граждан, которые содержат и разводят опасных и диких животных без необходимых условий и сертификации контролирующих структур. В настоящее время за несоблюдение требований к содержанию животных предусмотрены штрафы до 30 тысяч рублей для физических лиц. Однако, по мнению Крупника, этого недостаточно.
— Прошу вас оценить возможность ужесточения наказания, вплоть до уголовного, для граждан за содержание и разведение опасных, крупных и диких животных без соответствующих условий, сертификации надзорных государственных органов, — говорится в его обращении к министру юстиции.
Содержание диких животных дома представляет серьёзную опасность не только для самих хозяев, но и для окружающих. Не все граждане понимают это.
В настоящее время законодательство РФ предусматривает ответственность за жестокое обращение с животными и несоблюдение требований к их содержанию. Однако эти меры не всегда являются достаточными. Например, статья 8.52 КоАП РФ предполагает штрафы до 30 тысяч рублей.
Эксперты также поддерживают идею ужесточения наказаний.
— Дикие животные — потенциальная опасность, из-за которой можно пострадать в любой момент. Несмотря на то, что тигренка или львенка можно вырастить с рождения, их врожденные инстинкты всегда остаются. Если вы случайно причините животу боль или не насытите его пищеварением, он может реагировать и защищаться. В его восприятии вы можете стать угрозой, и в ответ на это оно может напасть. В такой ситуации нельзя выдвигать обвинения в отношении насилия так, как это действует в соответствии со своей природой, — считает совладелец ветеринарной клиники «Айболит Плюс» Дмитрий Федосеев.
Если предложение Павла Крупника будет принято, гражданам придётся пройти сертификацию и создать все необходимые условия для содержания своих питомцев. В противном случае им грозят серьёзные штрафы и даже уголовная ответственность. Это позволит значительно снизить число трагедий и обеспечить безопасность граждан.