Река затопила город в Башкирии

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям. Спасатели проводят мониторинг обстановки и подворовой обход, чтобы оперативно реагировать на любые изменения.
Несмотря на летнюю погоду, ситуация напоминает паводковый период. Как сообщают спасатели, пока эвакуация жителей не требуется.
На фотографиях, опубликованных спасателями, видно, насколько сильно вода затопила придомовые территории.
По словам спасателей, уровень воды в реке Туймазинка уже начал снижаться в связи с уменьшением количества выпадающих осадков. Несмотря на это, специалисты находятся в постоянной готовности, чтобы в случае необходимости оказать помощь жителям подтопленных районов.