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Published Сегодня, 07:31

Modified Сегодня, 08:07

Updated Сегодня, 08:07

Река затопила город в Башкирии

Река затопила город в Башкирии

22 июля 2024, 07:31
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
В городе Туймазы из-за обильных осадков река Туймазинка вышла из берегов, скрыв под водой дворы, гаражи и несколько домов, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям. Спасатели проводят мониторинг обстановки и подворовой обход, чтобы оперативно реагировать на любые изменения.

Несмотря на летнюю погоду, ситуация напоминает паводковый период. Как сообщают спасатели, пока эвакуация жителей не требуется.

На фотографиях, опубликованных спасателями, видно, насколько сильно вода затопила придомовые территории.

Фото: Госкомитет РБ по ЧС

По словам спасателей, уровень воды в реке Туймазинка уже начал снижаться в связи с уменьшением количества выпадающих осадков. Несмотря на это, специалисты находятся в постоянной готовности, чтобы в случае необходимости оказать помощь жителям подтопленных районов.

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