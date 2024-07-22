Река затопила город в Башкирии

По словам спасателей, уровень воды в реке Туймазинка уже начал снижаться в связи с уменьшением количества выпадающих осадков. Несмотря на это, специалисты находятся в постоянной готовности, чтобы в случае необходимости оказать помощь жителям подтопленных районов.