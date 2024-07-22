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В Башкирии нетрезвый мужчина угнал авто и убил свою знакомую

В Башкирии нетрезвый мужчина угнал авто и убил свою знакомую

22 июля 2024, 15:11
Фото: 1MI
Ранее судимый житель республики не признал вину в совершении преступления, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав решился на угон элитной иномарки в Башкирии. Нетрезвый мужчина решил воспользоваться автомобилем своего знакомого, чтобы довезти знакомую женщину до дома. Будучи за рулем, он не справился с управлением, в результате чего машина съехала в кювет и опрокинулась. Находившаяся в салоне женщина погибла на месте.

Отмечается, что мужчина не решил не ограничиваться угоном машины только своего знакомого. В какой-то момент его внимание привлекла отечественная легковушка, однако уехать ему на ней так и не удалось: ему помешал прохожий.

В суде мужчина отказался признать свою вину. В качестве наказания суд приговорил его к девяти годам и одному месяцу лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, на три года ему запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.

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