В Башкирии нетрезвый мужчина угнал авто и убил свою знакомую

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав решился на угон элитной иномарки в Башкирии. Нетрезвый мужчина решил воспользоваться автомобилем своего знакомого, чтобы довезти знакомую женщину до дома. Будучи за рулем, он не справился с управлением, в результате чего машина съехала в кювет и опрокинулась. Находившаяся в салоне женщина погибла на месте.