Река смыла мост в Башкирии

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Published Сегодня, 04:50
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Updated Сегодня, 08:32
В ручье Карамалинка резко поднялся уровень воды, что и привело к разрушению моста в понедельник, 22 июля. Как сообщает МЧС России, угрозы подтопления жилых домов нет, однако 8 придомовых территорий оказались затоплены. Там проживают 15 человек. Жители были оперативно оповещены о происшествии, и угроза их жизни и здоровью не возникла.
По состоянию на 22 июля 9:00, вода в русле реки уже спала, а с придворовых территорий ушла. В ближайшее время состоится заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций района, чтобы оценить масштабы ущерба и разработать план дальнейших действий. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.