Река смыла мост в Башкирии

В ручье Карамалинка резко поднялся уровень воды, что и привело к разрушению моста в понедельник, 22 июля. Как сообщает МЧС России, угрозы подтопления жилых домов нет, однако 8 придомовых территорий оказались затоплены. Там проживают 15 человек. Жители были оперативно оповещены о происшествии, и угроза их жизни и здоровью не возникла.