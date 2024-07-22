Сказку в Уфе уничтожат

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
В Уфе снесут скульптуры на аллее «В гостях у сказки» в Черниковке. Ранее горожане указывали на пугающий вид статуй, которые установили ещё в советское время. По словам самого чиновника, арт-объекты стали «рассыпаться на глазах».
Сейчас муниципальные власти думают над установкой новых скульптур. Уфимцам предлагают принять участие в опросе — каких персонажей хотели бы видеть горожане на аллее. На выбор предлагают героев советских, российских и зарубежных фильмов. Лидирует на данный момент первый вариант.
Ранее Mkset сообщал о том, что не все уфимцы остались довольны видом скульптур в новом сквере перед кинотеатром «Родина».