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Published Сегодня, 06:31

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Погода в Башкирии победит стресс

Погода в Башкирии победит стресс

22 июля 2024, 06:31
Фото: 1MI
В Республике ожидается неустойчивая погода с дождями различной интенсивности и грозами, как оказалось, это может повлиять на общее самочувствие жителей, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.

Согласно последним прогнозам метеорологов, в ближайшие дни, 22–23 июля, Башкортостан столкнется с переменчивыми погодными условиями. Циклон принесет дожди разной силы, а местами возможны грозы и даже град. Особенно сильные осадки ожидаются в северных и восточных районах Республики.

Температура воздуха будет колебаться от +10 до +15°С ночью и поднимется до +17…+22°С днем.

Несмотря на дождливую погоду, стоит отметить, что грозовые разряды могут оказывать положительное влияние на психическое состояние людей. Электрический заряд воздуха во время грозы способствует улучшению настроения, снижению стресса и общему улучшению самочувствия. Многие ощущают прилив энергии и бодрости, что связано с ионизацией воздуха и увеличением концентрации отрицательных ионов.

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