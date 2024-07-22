Погода в Башкирии победит стресс

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
Согласно последним прогнозам метеорологов, в ближайшие дни, 22–23 июля, Башкортостан столкнется с переменчивыми погодными условиями. Циклон принесет дожди разной силы, а местами возможны грозы и даже град. Особенно сильные осадки ожидаются в северных и восточных районах Республики.
Температура воздуха будет колебаться от +10 до +15°С ночью и поднимется до +17…+22°С днем.
Несмотря на дождливую погоду, стоит отметить, что грозовые разряды могут оказывать положительное влияние на психическое состояние людей. Электрический заряд воздуха во время грозы способствует улучшению настроения, снижению стресса и общему улучшению самочувствия. Многие ощущают прилив энергии и бодрости, что связано с ионизацией воздуха и увеличением концентрации отрицательных ионов.