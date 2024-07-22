Погода в Башкирии победит стресс

Несмотря на дождливую погоду, стоит отметить, что грозовые разряды могут оказывать положительное влияние на психическое состояние людей. Электрический заряд воздуха во время грозы способствует улучшению настроения, снижению стресса и общему улучшению самочувствия. Многие ощущают прилив энергии и бодрости, что связано с ионизацией воздуха и увеличением концентрации отрицательных ионов.