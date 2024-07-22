Нефтяники из Британии помогут немецкой команде «Формулы-1»

Андреас Зайдль, действующий босс Sauber и будущий босс Audi F1, выразил удовлетворение от сотрудничества с таким ценным партнером, с которым уже есть опыт взаимодействия. Адам Бейкер, исполнительный директор Audi Formula Racing, подчеркнул, что экологичное топливо станет важным фактором с 2026 года, поэтому возможность приступить к его тестированию и оптимизации будет полезной при разработке двигателя.