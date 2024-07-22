Нефтяники из Британии помогут немецкой команде «Формулы-1»

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Как сообщает newkhakasiya.online, топливо, которое будет производить BP для Audi, будет отвечать требованиям FIA к экологически чистым источникам, направленным на уменьшение выбросов парниковых газов.
Audi уже имела опыт сотрудничества с брендом Castrol в рамках DTM, ралли, гонок на выносливость и других серий. Теперь BP, владеющая брендом Castrol, обеспечит смазочными материалами команду «Ауди» в «Формуле-1».
Заводская команда Audi стартует в «Формуле-1» с 2026 года, когда и будет внедрен новый моторный регламент. Немцы уже приобрели команду Sauber, которая пока функционирует независимо и занимает последнее место в таблице чемпионата.
Андреас Зайдль, действующий босс Sauber и будущий босс Audi F1, выразил удовлетворение от сотрудничества с таким ценным партнером, с которым уже есть опыт взаимодействия. Адам Бейкер, исполнительный директор Audi Formula Racing, подчеркнул, что экологичное топливо станет важным фактором с 2026 года, поэтому возможность приступить к его тестированию и оптимизации будет полезной при разработке двигателя.