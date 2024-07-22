Наркотики за удобрения выдал водитель из Башкирии

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
Мешки с прекурсорами для запрещённых порошков пытался перевезти 51-летний житель Башкирии через Чувашию. «Ингредиенты» наркотиков дилер вёз из самой Владимирской области — там он забрал из тайника более 150 кг нелегальных веществ.
О визите «курьера» оперативники знали заранее. Ford S-Max с забрызганными грязью номерами силовики остановили на трассе М-12.
Полицейские осмотрели машину и обнаружили груз. Правоохранителям дилер пытался доказать, что везёт удобрения для растений, но тщетно — в доводы мужчины стражи порядка не поверили и задержали его, после чего доставили в отделение. Запрещённые вещества изъяты.