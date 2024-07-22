Наркотики за удобрения выдал водитель из Башкирии

Полицейские осмотрели машину и обнаружили груз. Правоохранителям дилер пытался доказать, что везёт удобрения для растений, но тщетно — в доводы мужчины стражи порядка не поверили и задержали его, после чего доставили в отделение. Запрещённые вещества изъяты.