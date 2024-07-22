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Наркотики за удобрения выдал водитель из Башкирии

Наркотики за удобрения выдал водитель из Башкирии

22 июля 2024, 10:33
Фото: МВД Чувашии
Особо опасного мужчину на трассе брали автоматчики, сообщает МВД Чувашии.

Мешки с прекурсорами для запрещённых порошков пытался перевезти 51-летний житель Башкирии через Чувашию. «Ингредиенты» наркотиков дилер вёз из самой Владимирской области — там он забрал из тайника более 150 кг нелегальных веществ.

О визите «курьера» оперативники знали заранее. Ford S-Max с забрызганными грязью номерами силовики остановили на трассе М-12.

Полицейские осмотрели машину и обнаружили груз. Правоохранителям дилер пытался доказать, что везёт удобрения для растений, но тщетно — в доводы мужчины стражи порядка не поверили и задержали его, после чего доставили в отделение. Запрещённые вещества изъяты.

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