Хабиров показал закрытую площадку геномного центра в Уфе

Один из крупнейших подобных центров — Курчатовский ГЦ — действует в Москве. Он открылся в 2019 году. Основное направление его деятельности — разработка генетических технологий для новых сортов растений. Среди глобальных задач учреждения — решить вопросы здоровья, сделать производство экологичнее и не допустить голода. В нём работают порядка 500 учёных, большинство из которых младше 35 лет.