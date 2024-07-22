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Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:14

Updated Сегодня, 12:14

Хабиров показал закрытую площадку геномного центра в Уфе

Хабиров показал закрытую площадку геномного центра в Уфе

22 июля 2024, 12:05
Фото: Telegram/Радий Хабиров
Сдать научный объект собираются в конце 2024 года, сообщил глава региона.

Глава Башкирии Радий Хабиров выложил в своём блоге кадры со стройплощадки будущего геномного центра. Напомним, комплекс собираются запустить в Уфе с декабря 2024 года — центр будет частью Межвузовского кампуса.

Со слов Хабирова, учреждение будет представлять собой четырёхэтажное здание площадью 5,5 тысяч «квадратов». На его базе будут работать 17 исследовательских лабораторий.

Геномный центр будет специализироваться на биомедицинских исследованиях, внедрении искусственного интеллекта и других проектах.

Видео: Telegram/Радий Хабиров

Один из крупнейших подобных центров — Курчатовский ГЦ — действует в Москве. Он открылся в 2019 году. Основное направление его деятельности — разработка генетических технологий для новых сортов растений. Среди глобальных задач учреждения — решить вопросы здоровья, сделать производство экологичнее и не допустить голода. В нём работают порядка 500 учёных, большинство из которых младше 35 лет.

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