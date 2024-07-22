ГК «Садовое кольцо» дарит годовой абонемент на матчи ХК «Салават Юлаев» за покупку кв

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
На весь сезон 2024-2025 за вами будет забронировано место в 10 секторе, откуда открывается лучший обзор на игровое поле. Успейте приобрести квартиру и получить в подарок годовой абонемент на яркие хоккейные матчи — в продаже осталось всего около 100 квартир!
Tau House — первый в Уфе проект московской группы компаний «Садовое кольцо». Две очереди ЖК уже сданы, третья находится в высокой стадии готовности.
Территория жилого комплекса состоит из функциональных зон, рассчитанных на каждого жителя квартала. Сюда входят детские и спортивные пространства, лаундж-зоны, прогулочные маршруты в собственном парке, площадь для проведения праздников, а также элементы европейской деревни с лугами и фермами.
Планировочные решения проекта созданы по европейскому принципу: просторная кухня-гостиная, камерная уютная спальня, гардеробная, ниша под шкафы, место под стиральную машину, гостевой санузел. В проекте более 30 вариантов планировочных решений — мы обязательно подберем для вас идеальное.
До 31 декабря квартиру в ЖК Tau House можно приобрести с помощью механизма Trade-In. Эта программа позволит вам обменять имеющуюся квартиру на жилье в новостройке. Одним из главных преимуществ Trade-In является возможность фиксации цены на протяжении трех месяцев — покупатель не столкнется с подорожанием новой квартиры за период подготовки документов.
Также для молодых семей действует уникальное предложение — льготная ипотека под 6%. Ее могут получить семьи с детьми до шести лет, а также с ребенком-инвалидом и с двумя несовершеннолетними детьми, проживающие в городах с населением до 50 тыс. человек, в регионах с низким объемом строительства или в регионах с индивидуальными программами развития.
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