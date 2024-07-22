mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:18

Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

ГК «Садовое кольцо» дарит годовой абонемент на матчи ХК «Салават Юлаев» за покупку кв

ГК «Садовое кольцо» дарит годовой абонемент на матчи ХК «Салават Юлаев» за покупку кв

22 июля 2024, 12:18
Фото: ГК «Садовое кольцо»
Реклама. ООО СЗ «СК Капитал» . erid: LjN8Kbe1J
ГК «Садовое кольцо» запускает уникальную акцию для любителей хоккея. Купив квартиру в ЖК Tau House до 5 сентября, в подарок вы получите годовой абонемент на все домашние матчи ХК «Салават Юлаев».

На весь сезон 2024-2025 за вами будет забронировано место в 10 секторе, откуда открывается лучший обзор на игровое поле. Успейте приобрести квартиру и получить в подарок годовой абонемент на яркие хоккейные матчи — в продаже осталось всего около 100 квартир!

Tau House — первый в Уфе проект московской группы компаний «Садовое кольцо». Две очереди ЖК уже сданы, третья находится в высокой стадии готовности.

Территория жилого комплекса состоит из функциональных зон, рассчитанных на каждого жителя квартала. Сюда входят детские и спортивные пространства, лаундж-зоны, прогулочные маршруты в собственном парке, площадь для проведения праздников, а также элементы европейской деревни с лугами и фермами.

Планировочные решения проекта созданы по европейскому принципу: просторная кухня-гостиная, камерная уютная спальня, гардеробная, ниша под шкафы, место под стиральную машину, гостевой санузел. В проекте более 30 вариантов планировочных решений — мы обязательно подберем для вас идеальное.

До 31 декабря квартиру в ЖК Tau House можно приобрести с помощью механизма Trade-In. Эта программа позволит вам обменять имеющуюся квартиру на жилье в новостройке. Одним из главных преимуществ Trade-In является возможность фиксации цены на протяжении трех месяцев — покупатель не столкнется с подорожанием новой квартиры за период подготовки документов.

Также для молодых семей действует уникальное предложение — льготная ипотека под 6%. Ее могут получить семьи с детьми до шести лет, а также с ребенком-инвалидом и с двумя несовершеннолетними детьми, проживающие в городах с населением до 50 тыс. человек, в регионах с низким объемом строительства или в регионах с индивидуальными программами развития.

Проектная декларация на сайте наш. дом.рф

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
Подпишитесь
Предупреждение МЧС напугало жителей Башкирии
Вчера, 08:05
Трое мужчин утонули в Башкирии
Вчера, 07:20
«Доисполнялся». В Уфе «суетолог» превратил машину в фарш
Вчера, 06:49
«Еле успели!» Сотрудники ДПС с мигалками довезли больного до врачей в Башкирии
Вчера, 06:29
В Уфе оцепили ТЦ «Мир»
Вчера, 05:47
Самолёт с пассажирами не долетел до Уфы
Вчера, 05:32