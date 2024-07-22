ГК «Садовое кольцо» дарит годовой абонемент на матчи ХК «Салават Юлаев» за покупку кв

Также для молодых семей действует уникальное предложение — льготная ипотека под 6%. Ее могут получить семьи с детьми до шести лет, а также с ребенком-инвалидом и с двумя несовершеннолетними детьми, проживающие в городах с населением до 50 тыс. человек, в регионах с низким объемом строительства или в регионах с индивидуальными программами развития.