Джедай из Уфы устроил битву с фельдшерами

Горожанин по приезде врачей стал требовать от них поставить ему укол. Медики засомневались в ценности профессиональных советов пациента и предложили ему проследовать с ними, чтобы сдать анализы. Не добившись желаемого, неадекват пустил в ход кулаки, после чего вооружился первым, что попалось под руку — двумя выброшенными люминесцентными лампами.