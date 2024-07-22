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Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:22

Updated Сегодня, 11:22

Джедай из Уфы устроил битву с фельдшерами

Джедай из Уфы устроил битву с фельдшерами

22 июля 2024, 11:04
Фото: соцсети
Даже численное преимущество медиков не испугало мастера владения мечом, кадры схватки публикуют местные Telegram-каналы.

В Уфе неадекват набросился на бригаду скорой помощи, приехавшей ему помочь. Инцидент случился в районе проспекта Октября.

Горожанин по приезде врачей стал требовать от них поставить ему укол. Медики засомневались в ценности профессиональных советов пациента и предложили ему проследовать с ними, чтобы сдать анализы. Не добившись желаемого, неадекват пустил в ход кулаки, после чего вооружился первым, что попалось под руку — двумя выброшенными люминесцентными лампами.

Видео: соцсети

Не решившись вступать в поединок с больным, медики признали мастерство своего оппонента и поспешили ретироваться от него обратно в карету.

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