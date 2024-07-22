Джедай из Уфы устроил битву с фельдшерами

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
В Уфе неадекват набросился на бригаду скорой помощи, приехавшей ему помочь. Инцидент случился в районе проспекта Октября.
Горожанин по приезде врачей стал требовать от них поставить ему укол. Медики засомневались в ценности профессиональных советов пациента и предложили ему проследовать с ними, чтобы сдать анализы. Не добившись желаемого, неадекват пустил в ход кулаки, после чего вооружился первым, что попалось под руку — двумя выброшенными люминесцентными лампами.
Не решившись вступать в поединок с больным, медики признали мастерство своего оппонента и поспешили ретироваться от него обратно в карету.