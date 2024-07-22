Чиновница из Башкирии просит отправить её на СВО

Posted Вчера, 17:19
Published Вчера, 17:19
Modified Вчера, 17:23
Updated Вчера, 17:23
Бывшая глава госкомитета Башкортостана по молодежной политике Яна Гайдук заявила о своем намерении отправиться на СВО. По словам её адвоката, заявление в пункт отбора на прохождение службы в зоне специальной военной операции было направлено десять дней назад.
Напомним, экс-руководительница государственного комитета в настоящий момент находится под домашним арестом. Ранее ей были предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий. В частности, обвинения касаются её решений относительно проведения реконструкции исторического дома Костерина и Черникова, где на данный момент располагается НКО Дом молодежи «Йэшлек хаус».
По мнению следствия, своими действиями она нанесла ущерб внешнему виду здания, признанного памятником архитектуры и образцом «изобразительного модерна».
Напомним, ранее под домашний арест отправилась другая известная региональная чиновница Инна Иксанова. По мнению следствия, она намеренно игнорировала поставку некачественного оборудования в медучреждения, вследствие чего бюджету региона был нанесен ущерб на сумму ₽57 млн.