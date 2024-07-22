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Published Вчера, 17:19

Modified Вчера, 17:23

Updated Вчера, 17:23

Чиновница из Башкирии просит отправить её на СВО

Чиновница из Башкирии просит отправить её на СВО

22 июля 2024, 17:19
Фото: Яна Гайдук/Telegram
Подозреваемая в превышении должностных полномочий Яна Гайдук заявила о своем желании отправиться на СВО, сообщает РБК-Уфа со ссылкой на адвоката Ильмира Халикова.

Бывшая глава госкомитета Башкортостана по молодежной политике Яна Гайдук заявила о своем намерении отправиться на СВО. По словам её адвоката, заявление в пункт отбора на прохождение службы в зоне специальной военной операции было направлено десять дней назад.

Напомним, экс-руководительница государственного комитета в настоящий момент находится под домашним арестом. Ранее ей были предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий. В частности, обвинения касаются её решений относительно проведения реконструкции исторического дома Костерина и Черникова, где на данный момент располагается НКО Дом молодежи «Йэшлек хаус».

По мнению следствия, своими действиями она нанесла ущерб внешнему виду здания, признанного памятником архитектуры и образцом «изобразительного модерна».

Напомним, ранее под домашний арест отправилась другая известная региональная чиновница Инна Иксанова. По мнению следствия, она намеренно игнорировала поставку некачественного оборудования в медучреждения, вследствие чего бюджету региона был нанесен ущерб на сумму ₽57 млн.

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#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Бюджет#Новости Башкирии#Новости Уфы#Архитектура#НКО#СВО#Домашний арест#Яна Гайдук#Превышение должностных полномочий
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