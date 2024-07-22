mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:40

Published Сегодня, 10:40

Modified Сегодня, 10:56

Updated Сегодня, 10:56

Апокалипсис в Башкирии сняли на видео

Апокалипсис в Башкирии сняли на видео

22 июля 2024, 10:40
Фото: Соцсети
В результате обильных осадков в Туймазах река Туймазинка вышла из берегов, затопив дворы и дома, местные жители активно публикуют свои видео в соцсетях.

Жители Башкирии не остаются равнодушными к происходящему и делятся своими записями в социальных сетях, демонстрируя масштабы подтоплений.

На видео видно, как автомобили не просто стоят на дороге — они плывут по воде. Транспорт рискует получить гидроудар. Автомобилистам приходится резко менять свои планы и вместо формирования луж выталкивать легковушки из воды. Для пешеходов ситуация еще более критическая: вода практически повсюду, и местные жители выражают опасения о том, что их может смыть сильным течением.

— Страшно выходить на улицу, — комментирует один из очевидцев.

Спасатели сообщают, что уровень воды в реке Туймазинка уже начал снижаться благодаря уменьшению количества осадков.

Читайте также:
Река затопила город в БашкирииДетей эвакуировали из затопленной базы в БашкирииРека смыла мост в Башкирии
#Анжелика Барабаш#Общество#Происшествия#Видео#Уфа#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Спасатели#Подтопление
Подпишитесь
Предупреждение МЧС напугало жителей Башкирии
Вчера, 08:05
Трое мужчин утонули в Башкирии
Вчера, 07:20
«Доисполнялся». В Уфе «суетолог» превратил машину в фарш
Вчера, 06:49
«Еле успели!» Сотрудники ДПС с мигалками довезли больного до врачей в Башкирии
Вчера, 06:29
В Уфе оцепили ТЦ «Мир»
Вчера, 05:47
Самолёт с пассажирами не долетел до Уфы
Вчера, 05:32