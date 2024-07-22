Апокалипсис в Башкирии сняли на видео

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Жители Башкирии не остаются равнодушными к происходящему и делятся своими записями в социальных сетях, демонстрируя масштабы подтоплений.
На видео видно, как автомобили не просто стоят на дороге — они плывут по воде. Транспорт рискует получить гидроудар. Автомобилистам приходится резко менять свои планы и вместо формирования луж выталкивать легковушки из воды. Для пешеходов ситуация еще более критическая: вода практически повсюду, и местные жители выражают опасения о том, что их может смыть сильным течением.
— Страшно выходить на улицу, — комментирует один из очевидцев.
Спасатели сообщают, что уровень воды в реке Туймазинка уже начал снижаться благодаря уменьшению количества осадков.