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Published Сегодня, 04:57

Modified Сегодня, 04:59

Updated Сегодня, 04:59

В Уфе целый дом эвакуировали из-за сгоревшей плиты

В Уфе целый дом эвакуировали из-за сгоревшей плиты

21 июля 2024, 04:57
Фото: МЧС
Пожар в столице Башкирии вспыхнул на улице Пушкина, сообщает МЧС Башкирии.

В доме стал распространяться сильный запах гари. Когда один из жильцов вышел на лестничную площадку, обнаружилось, что дым окутал почти весь подъезд. На место сразу вызвали «112».

Из дома эвакуировались 70 человек. Восемь жильцов из-за задымления оказались отрезаны от выхода — их вывели из ловушки спасатели МЧС.

Как выяснилось, огонь охватил кухню в квартире. Пожарные оперативно ликвидировали пламя. В результате инцидента пострадал один мужчина, в данный момент он находится под присмотром врачей в Городской клинической больнице №21.

Из-за чего именно вспыхнул пожар — сейчас пытаются выяснить, на месте работает дознаватель и оперативные службы.

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