В Уфе целый дом эвакуировали из-за сгоревшей плиты

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
Modified Сегодня, 04:59
Updated Сегодня, 04:59
В доме стал распространяться сильный запах гари. Когда один из жильцов вышел на лестничную площадку, обнаружилось, что дым окутал почти весь подъезд. На место сразу вызвали «112».
Из дома эвакуировались 70 человек. Восемь жильцов из-за задымления оказались отрезаны от выхода — их вывели из ловушки спасатели МЧС.
Как выяснилось, огонь охватил кухню в квартире. Пожарные оперативно ликвидировали пламя. В результате инцидента пострадал один мужчина, в данный момент он находится под присмотром врачей в Городской клинической больнице №21.
Из-за чего именно вспыхнул пожар — сейчас пытаются выяснить, на месте работает дознаватель и оперативные службы.