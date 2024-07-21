В Уфе оцепили ТЦ «Мир»

Судя по всему, в здании ТЦ могла сработать пожарная сигнализация. По словам очевидцев, машины экстренных служб они заметили около 07:00 — за три часа до открытия торгового комлпекса. Посетителей и большей части персонала в этот момент в здании не было. Официальные ресурсы ведомств случившееся пока никак не комментировали.