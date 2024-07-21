В Уфе оцепили ТЦ «Мир»

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
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Updated Сегодня, 05:49
В Уфе утром воскресенья, 20 июля, заметили большое количество пожарных машин на проспекте Октября. Техника огнеборцев оцепила здание торгового центра «Мир».
Судя по всему, в здании ТЦ могла сработать пожарная сигнализация. По словам очевидцев, машины экстренных служб они заметили около 07:00 — за три часа до открытия торгового комлпекса. Посетителей и большей части персонала в этот момент в здании не было. Официальные ресурсы ведомств случившееся пока никак не комментировали.