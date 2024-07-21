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Published Сегодня, 05:47

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Updated Сегодня, 05:49

В Уфе оцепили ТЦ «Мир»

В Уфе оцепили ТЦ «Мир»

21 июля 2024, 05:47
Фото: соцсети
О скоплении машин оперативных служб сообщают очевидцы.

В Уфе утром воскресенья, 20 июля, заметили большое количество пожарных машин на проспекте Октября. Техника огнеборцев оцепила здание торгового центра «Мир».

Судя по всему, в здании ТЦ могла сработать пожарная сигнализация. По словам очевидцев, машины экстренных служб они заметили около 07:00 — за три часа до открытия торгового комлпекса. Посетителей и большей части персонала в этот момент в здании не было. Официальные ресурсы ведомств случившееся пока никак не комментировали.

Фото: соцсети
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Ранее Mkset сообщал о том, что в столице Башкирии эвакуировали клиентов и сотрудников из здания гипермаркета «Леруа Мерлен» в районе ТЦ «Планета». В тот же день в городе загорелся фитнес-клуб, из которого пришлось экстренно вывести 20 человек.

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