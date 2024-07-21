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Posted 21 июля, 05:44

Published 21 июля, 05:44

Modified Сегодня, 05:53

Updated Сегодня, 05:53

В Бирске завершается строительство объектов водоснабжения

В Бирске завершается строительство объектов водоснабжения

21 июля 2024, 05:44
Фото: 1MI
Работы ведутся по национальному проекту «Жилье и городская среда», сообщили в региональном министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

Масштабный проект по строительству объектов водоснабжения близится к завершению в Бирске.

Систему водоснабжения Бирска начали возводить в 2022 году. Проектом предусмотрено строительство 12 новых водозаборных скважин с насосными станциями, станции очистки питьевой воды, резервуаров чистой воды объемом 3 тыс. и 1 тыс. куб. м. Также специалисты делают магистральные водоводы от площадки водозабора около реки Белой до станции очистки воды, затем далее до города Бирска в районе улицы Совхозной общей протяженностью более 44 км.

Сейчас выполнено около 94% от всех запланированных проектом работ. Строителям еще предстоит проложить последние метры трубопровода, выполнить технологическое присоединение к сетям и провести пусконаладочные работы. До конца осени планируется ввести объект в эксплуатацию, благодаря чему более 26 тыс. жителей Бирска будут обеспечены качественной питьевой водой, соответствующей нормативам.

Ключевая задача федерального проекта «Чистая вода» — увеличить долю населения России, которое имеет доступ к качественной питьевой воде из систем централизованного водоснабжения. Ранее проект входил в национальный проект «Экология», с 2021 года он включен в нацпроект «Жилье и городская среда».

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Новости#Башкортостан
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