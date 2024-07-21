В Бирске завершается строительство объектов водоснабжения

Систему водоснабжения Бирска начали возводить в 2022 году. Проектом предусмотрено строительство 12 новых водозаборных скважин с насосными станциями, станции очистки питьевой воды, резервуаров чистой воды объемом 3 тыс. и 1 тыс. куб. м. Также специалисты делают магистральные водоводы от площадки водозабора около реки Белой до станции очистки воды, затем далее до города Бирска в районе улицы Совхозной общей протяженностью более 44 км.