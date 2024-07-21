Уфимский школьник спел в Кремле

Как рассказал в соцсетях глава республики Радий Хабиров, подросток обучается в музыкальной школе №1. Ещё в семь лет он начал играть на музыкальных инструментах, а уже в восьмилетнем возрасте ребёнка отдали на занятия вокалом. В свои 12 лет Рамазан исполняет песни на нескольких языках — башкирском, английском и русском.