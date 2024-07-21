Уфимский школьник спел в Кремле

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Школьник из Уфы — 12-летний Рамазан Биккинин — выступил на концерте в Кремле с песней «Не забывайте». Звёздный час юного исполнителя показали по федеральному ТВ в рамках программы «Главные детские песни», организованном Музеем Победы.
Как рассказал в соцсетях глава республики Радий Хабиров, подросток обучается в музыкальной школе №1. Ещё в семь лет он начал играть на музыкальных инструментах, а уже в восьмилетнем возрасте ребёнка отдали на занятия вокалом. В свои 12 лет Рамазан исполняет песни на нескольких языках — башкирском, английском и русском.
На том же поприще нашла себя и его сестра школьника — Алсу, которая является студенткой Уфимского училища искусств и также занимается вокалом.
Слова песни «Не забывайте» написаны Гульнарой Зиатдиновой. Автором музыки является Мария Евсюкова. Произведение вместе со школьником исполняли артисты Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии РФ.
В комментариях под видео зрители оставляют трогательные отзывы и добрые пожелания юному исполнителю.
— Какое исполнение. Какой голос. Мне 60 и слезы текут. Спасибо!
— Какой славный мальчик! Дай Боже сохранить этот голос и этот талант!