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Published Сегодня, 11:25

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Updated Сегодня, 11:27

Уфимский школьник спел в Кремле

Уфимский школьник спел в Кремле

21 июля 2024, 11:25
Фото: телеканал «Звезда»
О выступлении подростка с гордостью рассказал глава Башкирии.

Школьник из Уфы — 12-летний Рамазан Биккинин — выступил на концерте в Кремле с песней «Не забывайте». Звёздный час юного исполнителя показали по федеральному ТВ в рамках программы «Главные детские песни», организованном Музеем Победы.

Как рассказал в соцсетях глава республики Радий Хабиров, подросток обучается в музыкальной школе №1. Ещё в семь лет он начал играть на музыкальных инструментах, а уже в восьмилетнем возрасте ребёнка отдали на занятия вокалом. В свои 12 лет Рамазан исполняет песни на нескольких языках — башкирском, английском и русском.

На том же поприще нашла себя и его сестра школьника — Алсу, которая является студенткой Уфимского училища искусств и также занимается вокалом.

Слова песни «Не забывайте» написаны Гульнарой Зиатдиновой. Автором музыки является Мария Евсюкова. Произведение вместе со школьником исполняли артисты Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии РФ.

В комментариях под видео зрители оставляют трогательные отзывы и добрые пожелания юному исполнителю.

— Какое исполнение. Какой голос. Мне 60 и слезы текут. Спасибо!
— Какой славный мальчик! Дай Боже сохранить этот голос и этот талант!
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