Самолёт с пассажирами не долетел до Уфы

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 05:34
Updated Сегодня, 05:34
Воздушное судно вылетело из московского аэропорта 20 июля после полуночи. На исполнительном старте была обнаружена техническая неисправность. Командир воздушного судна отдал команду о развороте. Вылет пришлось отложить — самолёт вернули на место стоянки.
С чем именно была связана неисправность, вынудившая задержать рейс, — не уточняется. Известно, что рейс должна была выполнять компания «Аэрофлот» на модели Boeing 737-800.
Ранее Mkset сообщал о том, что из Уфы запустили дополнительные рейсы в Санкт-Петебург. Самолёты будут летать из столицы Башкирии в Пулково два раза в неделю — по вторникам и субботам.