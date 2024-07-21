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Published Сегодня, 05:32

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Updated Сегодня, 05:34

Самолёт с пассажирами не долетел до Уфы

Самолёт с пассажирами не долетел до Уфы

21 июля 2024, 05:32
Фото: 1MI
Экстренную посадку из-за ЧП совершил самолёт Шереметьево — Уфа, сообщает телеграм-канал Aviaincident.

Воздушное судно вылетело из московского аэропорта 20 июля после полуночи. На исполнительном старте была обнаружена техническая неисправность. Командир воздушного судна отдал команду о развороте. Вылет пришлось отложить — самолёт вернули на место стоянки.

С чем именно была связана неисправность, вынудившая задержать рейс, — не уточняется. Известно, что рейс должна была выполнять компания «Аэрофлот» на модели Boeing 737-800.

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Ранее Mkset сообщал о том, что из Уфы запустили дополнительные рейсы в Санкт-Петебург. Самолёты будут летать из столицы Башкирии в Пулково два раза в неделю — по вторникам и субботам.

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