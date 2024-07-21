Предупреждение МЧС напугало жителей Башкирии

По данным спасателей, 21–22 июля ожидаются кратковременные дожди — при этом местами по Башкирии пройдут сильные ливни. Кроме того, синоптики спрогнозировали ветер до 5-10 м/с северного и северо-восточных направлений, а также град и грозы. При грозе порывы воздуза будут достигать 18 м/с.