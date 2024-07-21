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Предупреждение МЧС напугало жителей Башкирии

Предупреждение МЧС напугало жителей Башкирии

21 июля 2024, 08:05
Фото: 1MI
В регионе ожидаются крайне неприятные явления.

МЧС Республики Башкортостан опубликовало предупреждение о неблагоприятных погодных условиях.

По данным спасателей, 21–22 июля ожидаются кратковременные дожди — при этом местами по Башкирии пройдут сильные ливни. Кроме того, синоптики спрогнозировали ветер до 5-10 м/с северного и северо-восточных направлений, а также град и грозы. При грозе порывы воздуза будут достигать 18 м/с.

Ночью 22 июля температура воздуха опустится до +13°С…+18°С. В светлое время суток обещают +17°С… +22°С. При этом жаркая погода установится в юго-восточной части региона — там днём столбик термометра достигнет отметки +27°С.

Между тем на дорогах при дожде видимость будет ограничена до 1-2 км. Ночью и утром также обещают туман, при котором видимость снизится до 500-1000 м.

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