Предупреждение МЧС напугало жителей Башкирии

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
МЧС Республики Башкортостан опубликовало предупреждение о неблагоприятных погодных условиях.
По данным спасателей, 21–22 июля ожидаются кратковременные дожди — при этом местами по Башкирии пройдут сильные ливни. Кроме того, синоптики спрогнозировали ветер до 5-10 м/с северного и северо-восточных направлений, а также град и грозы. При грозе порывы воздуза будут достигать 18 м/с.
Ночью 22 июля температура воздуха опустится до +13°С…+18°С. В светлое время суток обещают +17°С… +22°С. При этом жаркая погода установится в юго-восточной части региона — там днём столбик термометра достигнет отметки +27°С.
Между тем на дорогах при дожде видимость будет ограничена до 1-2 км. Ночью и утром также обещают туман, при котором видимость снизится до 500-1000 м.