mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:45

Published Сегодня, 10:45

Modified Сегодня, 10:47

Updated Сегодня, 10:47

Появилось новое видео жуткой аварии в Уфе

Появилось новое видео жуткой аварии в Уфе

21 июля 2024, 10:45
Фото: соцсети
Торопливый водитель разбил машину, попытавшись проехать поперёк оживлённой улицы.

Уфимские городские камеры зафиксировали момент ДТП в районе бульвара Славы. Кадры публикуют местные Telegram-каналы. Напомним, как сообщал Mkset, инцидент произошёл в субботу, 20 июля.

На записи видно, как белая «Шкода» мчится по оживлённой улице, моментально перестроившись из крайне левого ряда в крайне правый, после чего выезжает на встречную полосу и сталкивается с внедорожником.

Перед этим машина проскакивает буквально в сантиметрах от впереди стоящего авто, чудом не задев его. Уже после удара иномарку отбрасывает на ограждение.

Видео: соцсети
«Доисполнялся». В Уфе «суетолог» превратил машину в фарш
Узнать подробнее

Mkset ранее публиковал видео от лица очевидца аварии — момент ДТП попал на видеорегистратор его машины.

Читайте также:
Авария с «перевёртышем» случилась в центре УфыДвухлетний мальчик погиб в ДТП в БашкирииДТП и пробки: как Восточный выезд справляется с перекрытием моста из Шакши
#Общество#Происшествия#Видео#Уфа#ГИБДД#Авария#Башкортостан#ДТП#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#ГАИ#Инциденты
Подпишитесь
Предупреждение МЧС напугало жителей Башкирии
Сегодня, 08:05
Трое мужчин утонули в Башкирии
Сегодня, 07:20
«Доисполнялся». В Уфе «суетолог» превратил машину в фарш
Сегодня, 06:49
«Еле успели!» Сотрудники ДПС с мигалками довезли больного до врачей в Башкирии
Сегодня, 06:29
В Уфе оцепили ТЦ «Мир»
Сегодня, 05:47
Самолёт с пассажирами не долетел до Уфы
Сегодня, 05:32