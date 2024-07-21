Появилось новое видео жуткой аварии в Уфе

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Уфимские городские камеры зафиксировали момент ДТП в районе бульвара Славы. Кадры публикуют местные Telegram-каналы. Напомним, как сообщал Mkset, инцидент произошёл в субботу, 20 июля.
На записи видно, как белая «Шкода» мчится по оживлённой улице, моментально перестроившись из крайне левого ряда в крайне правый, после чего выезжает на встречную полосу и сталкивается с внедорожником.
Перед этим машина проскакивает буквально в сантиметрах от впереди стоящего авто, чудом не задев его. Уже после удара иномарку отбрасывает на ограждение.
Mkset ранее публиковал видео от лица очевидца аварии — момент ДТП попал на видеорегистратор его машины.