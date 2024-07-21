mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:24

Published Сегодня, 10:24

Modified Сегодня, 10:26

Updated Сегодня, 10:26

По Уфе гонялись 14 пьяных водителей

По Уфе гонялись 14 пьяных водителей

21 июля 2024, 10:24
Фото: 1MI
ГАИ города провела крупную операцию по задержанию нарушителей, сообщили в Минтрансе Республики Башкортостан.

В столице Башкирии подвели итоги рейдов Госавтоинспекции. Сотрудники ведомства 19–20 июля проверили 290 автомобилей. При этом полицейские составили более 70 протоколов на нарушителей правил дорожного движения — среди них 14 административных материалов за вождение в нетрезвом виде.

Напомним, штраф нарушителям, решившим сесть за руль пьяными, составляет ₽30 тысяч. При этом недобросовестных автолюбителей также лишают прав на срок от полутора до двух лет.

«Доисполнялся». В Уфе «суетолог» превратил машину в фарш
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе водитель устроил аварию, попытавшись проскочить поперёк оживлённой улицы. Момент аварии попал на запись видеорегистратора.

Читайте также:
ДТП и пробки: как Восточный выезд справляется с перекрытием моста из ШакшиПьяный уфимец принял иномарку за ночлежкуАвария с «перевёртышем» случилась в центре Уфы
#Общество#Уфа#ГИБДД#Башкортостан#Алкоголь#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Задержание#ГАИ#Пьяный водитель
Подпишитесь
Предупреждение МЧС напугало жителей Башкирии
Сегодня, 08:05
Трое мужчин утонули в Башкирии
Сегодня, 07:20
«Доисполнялся». В Уфе «суетолог» превратил машину в фарш
Сегодня, 06:49
«Еле успели!» Сотрудники ДПС с мигалками довезли больного до врачей в Башкирии
Сегодня, 06:29
В Уфе оцепили ТЦ «Мир»
Сегодня, 05:47
Самолёт с пассажирами не долетел до Уфы
Сегодня, 05:32