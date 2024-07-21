По Уфе гонялись 14 пьяных водителей

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
В столице Башкирии подвели итоги рейдов Госавтоинспекции. Сотрудники ведомства 19–20 июля проверили 290 автомобилей. При этом полицейские составили более 70 протоколов на нарушителей правил дорожного движения — среди них 14 административных материалов за вождение в нетрезвом виде.
Напомним, штраф нарушителям, решившим сесть за руль пьяными, составляет ₽30 тысяч. При этом недобросовестных автолюбителей также лишают прав на срок от полутора до двух лет.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе водитель устроил аварию, попытавшись проскочить поперёк оживлённой улицы. Момент аварии попал на запись видеорегистратора.