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Published Сегодня, 06:29

Modified Сегодня, 06:32

Updated Сегодня, 06:32

В Башкирии полицейские спасли жизнь человеку

«Еле успели!» Сотрудники ДПС с мигалками довезли больного до врачей в Башкирии

21 июля 2024, 06:29
Фото: mkset.ru

В Башкирии полицейские спасли жизнь человеку

В Мишкинском районе Республики Башкортостан дежурный экипаж МВД помог гражданину, которому резко стало плохо — историю спасения рассказал в соцсетях сопровождающий больного.
— Человеку стало очень плохо, еле успели довезти до ЦРБ. Ребята подхватили нас на трассе и с маячками довезли нас, — рассказал житель Башкирии.

Подкинув больного до госпиталя, полицейские вышли из машины и помогли пациенту добраться до самого здания и зайти в приёмное отделение.

— Спасибо большое, пусть ваше добро вернется вам в тысячекратном размере! — написал благодарный гражданин.
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Ранее Mkset рассказывал о том, как полицейские помогли машине с беременной женщиной доехать до больницы — экипаж ДПС с мигалками и сиреной конвоировал легковушку и помог семье быстро добраться до места назначения.

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