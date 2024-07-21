«Еле успели!» Сотрудники ДПС с мигалками довезли больного до врачей в Башкирии

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
— Человеку стало очень плохо, еле успели довезти до ЦРБ. Ребята подхватили нас на трассе и с маячками довезли нас, — рассказал житель Башкирии.
Подкинув больного до госпиталя, полицейские вышли из машины и помогли пациенту добраться до самого здания и зайти в приёмное отделение.
— Спасибо большое, пусть ваше добро вернется вам в тысячекратном размере! — написал благодарный гражданин.
Ранее Mkset рассказывал о том, как полицейские помогли машине с беременной женщиной доехать до больницы — экипаж ДПС с мигалками и сиреной конвоировал легковушку и помог семье быстро добраться до места назначения.