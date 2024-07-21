«Доисполнялся». В Уфе «суетолог» превратил машину в фарш

Как можно заметить на кадрах с места ДТП, от удара у машины гонщика разорвало половину передней части. По проезжей части валяются обломки автомобиля. Пострадал ли кто-либо в результате аварии — неизвестно, оперативные службы инцидент пока никак не комментировали.