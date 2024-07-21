«Доисполнялся». В Уфе «суетолог» превратил машину в фарш

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
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Updated Сегодня, 06:53
Жёсткое ДТП устроил гонщик в Уфе. Авария случилась в субботу, 20 июля, на проспекте Октября — в районе бульвара Славы.
На записи видеорегистратора видно, как белая «Шкода» по диагонали мчится через плотный транспортный поток. Чудом не задев никого, легковушка минует три полосы и островок безопасности, после чего сталкивается «в лоб» с внедорожником.
Как можно заметить на кадрах с места ДТП, от удара у машины гонщика разорвало половину передней части. По проезжей части валяются обломки автомобиля. Пострадал ли кто-либо в результате аварии — неизвестно, оперативные службы инцидент пока никак не комментировали.