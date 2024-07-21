Башкирские компании ознакомились со спецификой работы на рынке ОАЭ

Posted 21 июля, 11:01
Published 21 июля, 11:01
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
Возможности для производства и ведения бизнеса в ОАЭ и странах персидского залива». Мероприятие состоялось для достижения целей нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в региональном министерстве внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности.
На конференции присутствовали представители компаний из области машиностроения, агропромышленного комплекса, металлообработки, организации мероприятий, пищевой, химической и строительной промышленности. Предпринимателям презентовали возможности экономических зон Халифа Абу-Даби, а также Евразийского торгово-промышленного хаба в свободной экономической зоне KEZAD.
— Мы очень впечатлены тем, какое здесь активное бизнес-сообщество, какой интерес оно проявляет к Абу-Даби и Объединенным Арабским Эмиратам. Нам было бы очень интересно сотрудничество с Башкортостаном. И, на мой взгляд, наш визит — отличная возможность для того, чтобы наладить связи между предприятиями России и ОАЭ. Мы видим свою миссию в знакомстве предприятий обеих стран и их сближении, — подчеркнул вице-президент по международному развитию бизнеса экономических зон Халифа Абу-Даби Халид Аль Марзуки.
Он также отметил, что ранее российские предприятия не имели прямого доступа к промышленным зонам ОАЭ. Однако сейчас помимо китайских, индийских и европейских компаний на рынке Объединенных Арабских Эмиратов все чаще стали появляться российские организации.
На мероприятии предпринимателям рассказали о развитии делового сотрудничества России и ОАЭ. По словам министра внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргариты Болычевой, в 2023 году ОАЭ заняли шестое место во внешнеторговом обороте региона РФ с долей в 3,7%.
— По данным за январь–май 2024 года взаимный товарооборот Башкортостана с ОАЭ на 99% был представлен экспортом нашей продукции. При этом в первом квартале текущего года основа экспортных поставок на 62% состояла из минеральных продуктов, на 32,5% — из продукции химической промышленности. Также мы поставили металлы и изделия из них, древесину и целлюлозно-бумажные изделия, — отметила Маргарита Болычева.
Во время визита представители российско-эмиратского делового совета и кластера «Экономические города и свободные зоны» группы «Абу-Даби Портс» (AD Ports Group) также посетили ряд региональных предприятий. В период знакомства с производственными площадками компаний делегаты раскрыли нюансы работы в ОАЭ. Также они рассказали о возможностях экономических зон Халифа Абу-Даби для производственных и торговых компаний.
Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» направлен на выстраивание новых экономических связей и развитие экспорта товаров российского производства.