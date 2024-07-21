Башкирские компании ознакомились со спецификой работы на рынке ОАЭ

— Мы очень впечатлены тем, какое здесь активное бизнес-сообщество, какой интерес оно проявляет к Абу-Даби и Объединенным Арабским Эмиратам. Нам было бы очень интересно сотрудничество с Башкортостаном. И, на мой взгляд, наш визит — отличная возможность для того, чтобы наладить связи между предприятиями России и ОАЭ. Мы видим свою миссию в знакомстве предприятий обеих стран и их сближении, — подчеркнул вице-президент по международному развитию бизнеса экономических зон Халифа Абу-Даби Халид Аль Марзуки.