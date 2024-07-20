В Уфе возбудили дело из-за «Дома из трухи»

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
Modified Сегодня, 05:42
Updated Сегодня, 05:42
Напомним, речь идёт о нескольких домах по улице Фурманова. Здания были построены в 1930-е годы и пришли в аварийность — плачевное состояние дома впервые признали ещё в 90-е, с тех пор жильцы безрезультатно пытаются добиться переселения, однако предлагают им лишь временные места в общежитии.
Эксперты указывали на то, что в решении суда говорится о необходимости выплат компенсаций или выдачи квартир, при этом жилье в маневременном фонде (общежитии) документом не предусмотрено.
Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководству местного управления ведомства доложить ему о ходе расследования уголовного дела.