В Уфе возбудили дело из-за «Дома из трухи»

Напомним, речь идёт о нескольких домах по улице Фурманова. Здания были построены в 1930-е годы и пришли в аварийность — плачевное состояние дома впервые признали ещё в 90-е, с тех пор жильцы безрезультатно пытаются добиться переселения, однако предлагают им лишь временные места в общежитии.