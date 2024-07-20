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В Уфе возбудили дело из-за «Дома из трухи»

В Уфе возбудили дело из-за «Дома из трухи»

20 июля 2024, 04:53
Фото: 1MI
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о халатности после сюжета федеральных СМИ об аварийных дома в уфимском микрорайоне Инорс, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Напомним, речь идёт о нескольких домах по улице Фурманова. Здания были построены в 1930-е годы и пришли в аварийность — плачевное состояние дома впервые признали ещё в 90-е, с тех пор жильцы безрезультатно пытаются добиться переселения, однако предлагают им лишь временные места в общежитии.

Уфимский «Дом из трухи» показали по федеральному ТВ
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Эксперты указывали на то, что в решении суда говорится о необходимости выплат компенсаций или выдачи квартир, при этом жилье в маневременном фонде (общежитии) документом не предусмотрено.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководству местного управления ведомства доложить ему о ходе расследования уголовного дела.

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#Общество#Уфа#Уголовное дело#Башкортостан#Чиновники#Жилье#Новости Башкирии#Новости Уфы#Недвижимость#Аварийные дома#Халатность
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