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Уфимский «Дом из трухи» показали по федеральному ТВ

Уфимский «Дом из трухи» показали по федеральному ТВ

20 июля 2024, 04:43
Фото: Яндекс Карты
Жильцов аварийных домов уфимского микрорайона Инорс пригласили в эфире телепередачи «Мужское/Женское».

Речь идёт о многострадальных бараках по улице Фурманова. Двухэтажные здания были построены ещё в 1930-е годы, к настоящему времени они стали совершенно непригодными для проживания.

В сюжете было детально продемонстрировано состояние дома: прогнившие венцы, фасад, который можно разборать голыми руками, рассохшиеся рамы, перекошенные окна — лишь то, можно заметить уже снаружи.

— Ужасно страшно жить в таком доме, когда ты просто лежишь, слышишь треск и боишься, что сейчас просто всё рухнет, — рассказывает одна из жильцов дома, едва не рыдая.

В ходе выпуска состоялся разговор по видеосвязи с представителями районной администрации. Чиновники указали на то, что жильцам в 2023 году был предложен для проживания маневременный фонд. Однако горожан такой вариант не устроил — по их словам, речь идёт о тесном общежитии, с «одним туалетом и одной кухней на 15 квартир».

Между тем эксперты в студии указали на то, что согласно решению суда предоставляться жильцам должно новое полноценное жильё, а не временное. В ответ представители администрации пояснили: исполнение решения суда — процесс длительный.

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#Общество#Город#Уфа#Башкортостан#Чиновники#Новости Башкирии#Новости Уфы#Недвижимость#Мэрия#Администрация
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