Уфимский «Дом из трухи» показали по федеральному ТВ

В ходе выпуска состоялся разговор по видеосвязи с представителями районной администрации. Чиновники указали на то, что жильцам в 2023 году был предложен для проживания маневременный фонд. Однако горожан такой вариант не устроил — по их словам, речь идёт о тесном общежитии, с «одним туалетом и одной кухней на 15 квартир».