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Торопливый машинист цементовоза устроил страшную аварию в Башкирии

Торопливый машинист цементовоза устроил страшную аварию в Башкирии

20 июля 2024, 09:55
Фото: МЧС
Четверо человек пострадали при массовом ДТП в Аургазинском районе Республики Башкортостан, сообщает МЧС региона.

Инцидент случился днём субботы, 20 июля, вблизи села Ишлы. Цементовоз врезался в стоявшие на дороге Lada Granta и Skoda Yeti. Сам тягач после удара снёс также ограждение.

Очевидцы аварии сообщили о случившемся в 112. Что привело к аварии — сейчас пытаются выяснить. Медики госпитализировали двоих взрослых, а также восьмилетнего школьника и 17-летнего юношу. На месте продолжают работать оперативные службы.

Фото: МЧС
«Водитель уснул». В Башкирии три фуры превратились в месиво
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Ранее Mkset сообщал о ДТП на трассе в Илишевском районе, где водитель большегруза уснул за рулём и устроил тройную аварию с фурами. Одно из транспортных средств угодило в кювет и перевернулось.

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