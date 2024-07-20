Торопливый машинист цементовоза устроил страшную аварию в Башкирии

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
Инцидент случился днём субботы, 20 июля, вблизи села Ишлы. Цементовоз врезался в стоявшие на дороге Lada Granta и Skoda Yeti. Сам тягач после удара снёс также ограждение.
Очевидцы аварии сообщили о случившемся в 112. Что привело к аварии — сейчас пытаются выяснить. Медики госпитализировали двоих взрослых, а также восьмилетнего школьника и 17-летнего юношу. На месте продолжают работать оперативные службы.
Ранее Mkset сообщал о ДТП на трассе в Илишевском районе, где водитель большегруза уснул за рулём и устроил тройную аварию с фурами. Одно из транспортных средств угодило в кювет и перевернулось.