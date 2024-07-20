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Расстрел детей в Уфе заинтересовал Бастрыкина

Расстрел детей в Уфе заинтересовал Бастрыкина

20 июля 2024, 05:12
Фото: 1MI
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования стрельбы в столице Башкирии, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, инцидент случился в Уфе в четверг, 18 июля. По информации Telegram-каналов, неизвестный открыл огонь из пневматики по компании девочек. Одну из пострадавших, как подтвердили Mkset в правоохранительных органах, на скорой увезли в больницу с серьёзной травмой ноги. Чтобы извлечь пулю из раны, потребовалось хирургическое вмешательство.

Детей расстреляли в Уфе
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Из-за чего дети попали в немилость неадеквата — непонятно. Известно, что девочки в момент происшествия стояли под козырьком подъезда, скрываясь от грозы.

Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела и поставил проверку на личный контроль.

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