Расстрел детей в Уфе заинтересовал Бастрыкина

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
Напомним, инцидент случился в Уфе в четверг, 18 июля. По информации Telegram-каналов, неизвестный открыл огонь из пневматики по компании девочек. Одну из пострадавших, как подтвердили Mkset в правоохранительных органах, на скорой увезли в больницу с серьёзной травмой ноги. Чтобы извлечь пулю из раны, потребовалось хирургическое вмешательство.
Из-за чего дети попали в немилость неадеквата — непонятно. Известно, что девочки в момент происшествия стояли под козырьком подъезда, скрываясь от грозы.
Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела и поставил проверку на личный контроль.