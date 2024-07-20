Расстрел детей в Уфе заинтересовал Бастрыкина

Напомним, инцидент случился в Уфе в четверг, 18 июля. По информации Telegram-каналов, неизвестный открыл огонь из пневматики по компании девочек. Одну из пострадавших, как подтвердили Mkset в правоохранительных органах, на скорой увезли в больницу с серьёзной травмой ноги. Чтобы извлечь пулю из раны, потребовалось хирургическое вмешательство.