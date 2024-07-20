Министр Алиханов прилетел посмотреть цех за ₽3 млрд в Уфе

Руководитель ведомства прибыл в Уфу 20 июля. Одна из целей поездки — осмотр нового цеха на заводе Уфимского мотостроительного производственного объединения (УМПО). В проект, который начали реализовывать ещё в 2022 году, вложили более ₽3 млрд.