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Published Сегодня, 11:36

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Антон Алиханов (второй справа на переднем плане)

Министр Алиханов прилетел посмотреть цех за ₽3 млрд в Уфе

20 июля 2024, 11:36
Фото: Радий Хабиров/Vk
Антон Алиханов (второй справа на переднем плане)
Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов совершил рабочий визит в столицу Башкирии, сообщает пресс-служба правительства региона.

Руководитель ведомства прибыл в Уфу 20 июля. Одна из целей поездки — осмотр нового цеха на заводе Уфимского мотостроительного производственного объединения (УМПО). В проект, который начали реализовывать ещё в 2022 году, вложили более ₽3 млрд.

— Это огромный шаг вперёд для отечественного двигателестроения. Открытие нового цеха повысит качество титановых и алюминиевых отливок корпусных деталей двигателей которые устанавливают на пассажирские лайнеры, — представил новый цех глава Башкирии Радий Хабиров.

На повестке дня также стоит ход реализации ряда других региональных проектов, претендующих на государственное финансирование. Кроме того, Алиханову покажут корпус АО УАП «Гидравлика».

Минувшая встреча Хабирова с Алихановым состоялась на полях ПМЭФ-2024. Тогда министр положительно высказался о промышленности Республики Башкортостан и назвал Башкирию одним из «локомотивов индустриального развития» среди российских регионов.

Вице-премьер Хуснуллин прилетел к Хабирову за наградой
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Как сообщал Mkset, 19 июля столицу Башкирии посетило другое высокопоставленное лицо — в Уфу прибыла делегация вице-премьера России Марата Хуснуллина. Заместителю главы Кабмина провели экскурсию по новым общественным пространствам в Уфе, в частности, обновлённой Советской площади. В конце встречи Хабиров наградил коллегу орденом за заслуги перед регионом.

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#Политика#Общество#Уфа#Башкортостан#Чиновники#Новости Башкирии#Новости Уфы#Производство#Завод#УМПО
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