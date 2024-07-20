Известны подробности массового ДТП с фурами в Башкирии

В релизе ГАИ говорится, что в результате ДТП пострадали четыре транспортных средства. Наезд на стоявшую у обочины фуру «Скания» допустил мужчина за рулём грузовика марки «КамАЗ». После удара машина столкнулась с ещё двумя фурами.