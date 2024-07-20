Известны подробности массового ДТП с фурами в Башкирии

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Региональная ГАИ опубликовала уточнённые данные о массовой аварии с большегрузами. Напомним, как сообщал Mkset, инцидент случился 20 июля в Илишевском районе.
В релизе ГАИ говорится, что в результате ДТП пострадали четыре транспортных средства. Наезд на стоявшую у обочины фуру «Скания» допустил мужчина за рулём грузовика марки «КамАЗ». После удара машина столкнулась с ещё двумя фурами.
Медики оказали первую помощь водителю «КамАЗа» на месте. Серьёзных травм медики у пострадавшего не обнаружили.
В соцсетях ранее говорилось, что виновник ДТП уснул за рулём — эта информация у ГАИ не фигурирует.