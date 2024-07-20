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Published Сегодня, 11:20

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Updated Сегодня, 11:22

Известны подробности массового ДТП с фурами в Башкирии

Известны подробности массового ДТП с фурами в Башкирии

20 июля 2024, 11:20
Фото: ГАИ РБ
Водитель снёс три фуры на трассе, сообщает Госавтоинспекция Республики Башкортостан.

Региональная ГАИ опубликовала уточнённые данные о массовой аварии с большегрузами. Напомним, как сообщал Mkset, инцидент случился 20 июля в Илишевском районе.

В релизе ГАИ говорится, что в результате ДТП пострадали четыре транспортных средства. Наезд на стоявшую у обочины фуру «Скания» допустил мужчина за рулём грузовика марки «КамАЗ». После удара машина столкнулась с ещё двумя фурами.

«Водитель уснул». В Башкирии три фуры превратились в месиво
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Медики оказали первую помощь водителю «КамАЗа» на месте. Серьёзных травм медики у пострадавшего не обнаружили.

В соцсетях ранее говорилось, что виновник ДТП уснул за рулём — эта информация у ГАИ не фигурирует.

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