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Авария с «перевёртышем» случилась в центре Уфы

Авария с «перевёртышем» случилась в центре Уфы

20 июля 2024, 09:42
Фото: ГАИ Уфы
Трое человек пострадали при ДТП в столице Башкирии, сообщает ГАИ города.

Инцидент случился утром субботы, 20 июля. Автомобиль Cherry Tiggo проезжал перекрёсток Свердлова — Гоголя, когда врезался в отечественную Lada Vesta. Китайский кроссовер от удара перевернулся.

На место сразу вызвали экстренные службы. Водителя «Чери» вытащили из транспортного средства и увезли в больницу. Сейчас правоохранительные органы ведут разбирательства.

«Водитель уснул». В Башкирии три фуры превратились в месиво
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Ранее в Илишевском районе Башкирии произошла массовая авария с тремя фурами. Водитель большегруза уснул посреди дороги и снёс два транспортных средства, стоявших у обочины. Одна из фур угодила в кювет. С серьёзными травмами виновника ДТП увезли в госпиталь.

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