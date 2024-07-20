Авария с «перевёртышем» случилась в центре Уфы

Ранее в Илишевском районе Башкирии произошла массовая авария с тремя фурами. Водитель большегруза уснул посреди дороги и снёс два транспортных средства, стоявших у обочины. Одна из фур угодила в кювет. С серьёзными травмами виновника ДТП увезли в госпиталь.