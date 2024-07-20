Авария с «перевёртышем» случилась в центре Уфы

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
Инцидент случился утром субботы, 20 июля. Автомобиль Cherry Tiggo проезжал перекрёсток Свердлова — Гоголя, когда врезался в отечественную Lada Vesta. Китайский кроссовер от удара перевернулся.
На место сразу вызвали экстренные службы. Водителя «Чери» вытащили из транспортного средства и увезли в больницу. Сейчас правоохранительные органы ведут разбирательства.
Ранее в Илишевском районе Башкирии произошла массовая авария с тремя фурами. Водитель большегруза уснул посреди дороги и снёс два транспортных средства, стоявших у обочины. Одна из фур угодила в кювет. С серьёзными травмами виновника ДТП увезли в госпиталь.