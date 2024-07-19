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В ТПП РБ прошла конференция, посвященная перспективам многоквартирного строительства

В ТПП РБ прошла конференция, посвященная перспективам многоквартирного строительства

19 июля 2024, 05:12
Фото: ТПП РБ
В рамках конференции состоялись дискуссии о комплексном развитии территорий в Башкортостане, развитии «умных» ЖК и трендах в индустрии.

62-я Конференция для девелоперов «Многоквартирное строительство: новые вызовы и перспективы» состоялась в ТПП РБ при участии замминистра строительства и архитектуры РБ Александра Борисова, начальника Главного управления архитектуры и градостроительства администрации Уфы Руслана Хайруллина, зампредседателя комитета по предпринимательству в сфере строительства ТПП РФ Кирилла Холопика, представителей ТПП РБ, Ассоциации застройщиков РБ и предприятий региона.

Программа включала в себя дискуссии о комплексном развитии территорий в Башкортостане, развитии «умных» новостроек и трендах спроса и маркетинга в девелопменте. Были обсуждены ключевые проблемы отрасли, также состоялся обмен мнениями, которые касаются нормативно-правовой базы строительной сферы страны.

— В части комплексного развития территорий мы понимаем, что это тот механизм, который позволяет решать общие вопросы: строить жилье, решать вопросы с аварийным жильем, — подчеркнул Александр Борисов. — На сегодняшний день у нас в проработке более 15 территорий, заключено порядка 11 договоров КРТ по республике.

Одна из ключевых тенденций многоквартирного строительства — развитие «умных» новостроек — ЖК с развитой цифровой инфраструктурой (SMART IT-технологии, развитые инженерные сети, высокотехнологичное оборудование). Участники конференции также затронули перспективы этого направления в масштабах республики и страны.

Фото: ТПП РБ

В рамках конференции также состоялась торжественная церемония награждения застройщиков региона — победителей и призеров в номинациях премии ТОП ЖК-2024, а также лидеров по вводу жилья в 2023 году.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
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