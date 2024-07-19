В ТПП РБ прошла конференция, посвященная перспективам многоквартирного строительства

Программа включала в себя дискуссии о комплексном развитии территорий в Башкортостане, развитии «умных» новостроек и трендах спроса и маркетинга в девелопменте. Были обсуждены ключевые проблемы отрасли, также состоялся обмен мнениями, которые касаются нормативно-правовой базы строительной сферы страны.