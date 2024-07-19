Уфимский нефтяник спас тонущих детей на Кандрыкуле

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
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Updated Сегодня, 07:23
В августе 2023 года нефтяник спас двух тонущих детей на озере Кандрыкуль (Туймазинский район РБ). В тот день он готовился к участию в марафоне и тренировался около береговой линии озера. Айдар заметил, как надувной матрас с двумя детьми быстро уносило от берега сильным ветром. Один из мальчиков спрыгнул в воду и попытался доплыть до берега, но начал тонуть. Второй ребенок тоже собирался прыгать в воду.
— Я бросился в озеро, — рассказывает Айдар Гиниятуллин. — Сначала я доплыл до первого ребенка, и вместе с ним на руках поплыл за вторым мальчишкой, который остался на матрасе — порывы ветра уносили его все дальше от берега. Догнав матрас, положил на него первого спасенного мальчика и направил к берегу.
Благодаря четким и слаженным действиям Айдара, дети (7 и 10 лет — прим. ред.) не пострадали. Мама детей находилась в шоковом состоянии и даже не успела узнать имя героя, спасшего сыновей. По возвращении домой женщина рассказала о случившемся в чате многодетных матерей Уфы, посетовав, что от растерянности и стресса даже не поблагодарила молодого человека и не теперь не знает, как это сделать. Участницы чата порекомендовали оформить ходатайство о награждении, а одна из них даже помогла сделать это через портал Госуслуг.
— Периодически мы с мальчиками и их семьей общаемся, встречаемся. У ребят все хорошо, — добавляет Айдар (работник предприятия «Башнефть-Добыча» — прим. ред.)
Напомним, что это не первый случай, когда работники предприятий «Роснефти» спасают людей. Так, в 2023 году работник «Уфаоргсинтеза» Виль Латыпов во время отдыха в Египте спас 6-летнего мальчика, едва не утонувшего в бассейне отеля. Когда мальчика достали из воды, Виль сделал ему искусственное дыхание и непрямой массаж сердца до появления пульса. Позже по просьбе руководства отеля башкирский нефтяник провел мастер-класс по оказанию первой помощи для сотрудников отеля. В 2022 году нефтяник Евгений Зайдуллин спас тонувших девочку и ее отца на Воткинском водохранилище (Пермский край). В 2018 году оператор по добыче нефти и газа Руслан Имаев спас тонувшую в озере пожилую жительницу деревни Ирдуганово (Янаульский район РБ): он вытащил ее из воды уже в бессознательном состоянии и спасти ее жизнь удалось благодаря реанимации, которую Руслан сам и провел — обучение этому регулярно проходят сотрудники компании.