Уфимский нефтяник спас тонущих детей на Кандрыкуле

Напомним, что это не первый случай, когда работники предприятий «Роснефти» спасают людей. Так, в 2023 году работник «Уфаоргсинтеза» Виль Латыпов во время отдыха в Египте спас 6-летнего мальчика, едва не утонувшего в бассейне отеля. Когда мальчика достали из воды, Виль сделал ему искусственное дыхание и непрямой массаж сердца до появления пульса. Позже по просьбе руководства отеля башкирский нефтяник провел мастер-класс по оказанию первой помощи для сотрудников отеля. В 2022 году нефтяник Евгений Зайдуллин спас тонувших девочку и ее отца на Воткинском водохранилище (Пермский край). В 2018 году оператор по добыче нефти и газа Руслан Имаев спас тонувшую в озере пожилую жительницу деревни Ирдуганово (Янаульский район РБ): он вытащил ее из воды уже в бессознательном состоянии и спасти ее жизнь удалось благодаря реанимации, которую Руслан сам и провел — обучение этому регулярно проходят сотрудники компании.