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Updated Сегодня, 14:12

Постоять в пробке в Уфе — ₽100

Постоять в пробке в Уфе — ₽100

19 июля 2024, 14:10
Фото: 2ГИС
Платный «Восточный выезд» в Уфе встал в многокилометровые пробки, сообщают очевидцы в соцсетях.

С затруднениями водителям пришлось столкнуться днём 19 июля. Судя по отметкам автолюбителей на картах сервиса «2Гис», напряжённая ситуация на дороге сохранилась вплоть до часа пик и позднее.

— Пятничная парилка…

— Платная дорога. Платим за простой в пробке.

Портал «Яндекс Карты» указывает, что затруднения возникли на участке почти в 4 км. Отметим, что оба сервиса оценили ситуацию с пробками на дорогах города 19 июля в четыре балла.

Видео: vk.com

Напомним, проезд по «Восточному выезду» для легковушек днём составляет 100₽, ночью — 20₽. Для грузовых же автомобилей право воспользоваться путепроводом обходится в 250 и 50₽ соответственно. Бесплатно ездить по дороге могут маршрутки, школьные автобусы и машины оперативных служб.

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#Общество#Видео#Уфа#Башкортостан#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Пробка#Восточный выезд#Шакшинский мост#Транспортный коллапс
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