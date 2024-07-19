Постоять в пробке в Уфе — ₽100

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
С затруднениями водителям пришлось столкнуться днём 19 июля. Судя по отметкам автолюбителей на картах сервиса «2Гис», напряжённая ситуация на дороге сохранилась вплоть до часа пик и позднее.
— Пятничная парилка…
— Платная дорога. Платим за простой в пробке.
Портал «Яндекс Карты» указывает, что затруднения возникли на участке почти в 4 км. Отметим, что оба сервиса оценили ситуацию с пробками на дорогах города 19 июля в четыре балла.
Напомним, проезд по «Восточному выезду» для легковушек днём составляет 100₽, ночью — 20₽. Для грузовых же автомобилей право воспользоваться путепроводом обходится в 250 и 50₽ соответственно. Бесплатно ездить по дороге могут маршрутки, школьные автобусы и машины оперативных служб.