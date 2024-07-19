mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:51

Published Сегодня, 09:51

Modified Сегодня, 09:53

Updated Сегодня, 09:53

«Портал в ад» в Уфе угрожает водителям

«Портал в ад» в Уфе угрожает водителям

19 июля 2024, 09:51
Фото: БашДТП
Впрочем, опубликованное в соцсетях предупреждение, больше улыбнуло уфимцев, чем расстроило.

Фото разрушенного канализационного колодца возле универмага «Уфа» на проспекте Октября в Уфе облетело соцсети утром в пятницу, 19 июля. На снимке видно, что почти 50% крышки разрушено. Водители рискуют угодить в этот коммунальные капкан и повредить свои автомобили.

Уфимцы в комментариях к посту высказали свои мнения и эмоции начнет дырявого люка, который успели наименовать «порталом в ад»:

— Красота, — пишет Ринат.

— Столица Башкортостана, а дороги как в 17 веке. Тогда, наверно, даже лучше было, колодцы посреди дорог не делали, поумнее были люди, — даёт историческую справку Ренат. — Проспект расширили за счёт сноса трамвайный путей. Колодцы всю жизнь рукожопы на дорогах по всей Уфе делали.

— Откуда тогда штрафы за превышение берутся? — задаётся вопросом Павел.

— Черепашки ниндзя вышли погулять… — предполагает Руслан.

Читайте также:
Пешеход сорвал движение транспорта в УфеУфа превратилась в Сайлент ХиллИзбившего ребенка пивом мужчину ищут в Уфе
#Юлия Литвиненко#Общество#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Дороги#Коммунальные услуги#Соцсети#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Туймазы#Автомобили
Подпишитесь
Уфимка заплатит ₽1,5 млн за потерянную «симку»
Сегодня, 06:19
«Стыд и срам»: пользователи возмутились бездействием уфимки
Сегодня, 05:33
На Zivert и Сукачёва подают иск в Уфе из-за концертов
Сегодня, 05:03
Артист из Башкирии погиб на СВО
Сегодня, 04:41
Избившего ребенка пивом мужчину ищут в Уфе
Вчера, 20:19
Обматерить учителя в Уфе — ₽1000
Вчера, 17:14