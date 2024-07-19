«Портал в ад» в Уфе угрожает водителям

— Столица Башкортостана, а дороги как в 17 веке. Тогда, наверно, даже лучше было, колодцы посреди дорог не делали, поумнее были люди, — даёт историческую справку Ренат. — Проспект расширили за счёт сноса трамвайный путей. Колодцы всю жизнь рукожопы на дорогах по всей Уфе делали.