«Портал в ад» в Уфе угрожает водителям

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
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Updated Сегодня, 09:53
Фото разрушенного канализационного колодца возле универмага «Уфа» на проспекте Октября в Уфе облетело соцсети утром в пятницу, 19 июля. На снимке видно, что почти 50% крышки разрушено. Водители рискуют угодить в этот коммунальные капкан и повредить свои автомобили.
Уфимцы в комментариях к посту высказали свои мнения и эмоции начнет дырявого люка, который успели наименовать «порталом в ад»:
— Красота, — пишет Ринат.
— Столица Башкортостана, а дороги как в 17 веке. Тогда, наверно, даже лучше было, колодцы посреди дорог не делали, поумнее были люди, — даёт историческую справку Ренат. — Проспект расширили за счёт сноса трамвайный путей. Колодцы всю жизнь рукожопы на дорогах по всей Уфе делали.
— Откуда тогда штрафы за превышение берутся? — задаётся вопросом Павел.
— Черепашки ниндзя вышли погулять… — предполагает Руслан.