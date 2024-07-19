Полуголый неадекват с мачете разгромил лавку в Башкирии

Posted Сегодня, 16:41
Published Сегодня, 16:41
Modified Сегодня, 16:44
Updated Сегодня, 16:44
На записях видно, как мужчина с голым торсом переворачивает и ломает коробки с фруктами и овощами, громко матерясь и высказывая претензии, судя по всему, владельцу торговой точки. Утверждается, что действие происходит в Белорецке. На кадрах можно заметить автомобили с башкортостанским кодом региона.
Причины конфликта понять из монолога мужчины сложно. Правоохранительные ведомства инцидент пока никак не комментируют.
В соцсетях между тем распространяются две версии происшествия. По одним данным, дебошир был пьян и подошёл к лавке с некими претензиями, требуя документы и якобы намеренно выводя продавца на конфликт. Сам владелец объекта в этот момент стоял с ребёнком. После короткой перепалки мужчина покинул место и вернулся с холодным оружием. Одно из видео снято от лица продавца — по акценту оператора можно судить, что продавец является приезжим.
— Я тебе ничего не сделал. Ты подошёл с водкой, я с сыном был. Вот женщина — свидетель! — говорит оператор.
«Инсайдеры» в Telegram-каналах также утверждают, что зачинщик конфликта ранее был судим за оскорбление полицейского.
Ряд других ресурсов при этом стал оправдывать дебошира: согласно их версии, мужчина якобы спокойно подошёл купить фрукты, попросив разрешение на торговлю, а в ответ получил угрозы от продавца — при этом говорится, что холодное оружие продавец достал первым.