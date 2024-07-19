Полуголый неадекват с мачете разгромил лавку в Башкирии

В соцсетях между тем распространяются две версии происшествия. По одним данным, дебошир был пьян и подошёл к лавке с некими претензиями, требуя документы и якобы намеренно выводя продавца на конфликт. Сам владелец объекта в этот момент стоял с ребёнком. После короткой перепалки мужчина покинул место и вернулся с холодным оружием. Одно из видео снято от лица продавца — по акценту оператора можно судить, что продавец является приезжим.