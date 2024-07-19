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Posted Сегодня, 13:37

Published Сегодня, 13:37

Modified Сегодня, 13:39

Updated Сегодня, 13:39

Погода ошеломит жителей Башкирии

Погода ошеломит жителей Башкирии

19 июля 2024, 13:37
Фото: 1MI
Чего ждать от природы в ближайшие дни рассказали в башкортостанском управлении Гидрометцентра.

На протяжении всех выходных, 20–21 июля, синоптики ожидают кратковременные дожди и грозы. Ветер — местами порывистый.

Температура воздуха в субботу, 20 июля, будет держаться на отметках +11°С… +16°С ночью и +23°С… +28°С днём. Видимость на автодорогах с утра снизится до 500 м и ниже из-за тумана.

Схожие температурные показатели ожидаются и в воскресенье, 21 июля — термометр в тёмное время суток покажет +12°С… +17°С, днём же потеплеет до +22°С… +27°С.

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С сильным туманом, как сообщал Mkset, уфимцам пришлось столкнуться и утром 19 июля. Горожане поделились впечатляющими кадрами погодного явления.

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