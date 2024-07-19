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Кафе горит на трассе М5 «Урал» в Башкирии

Кафе горит на трассе М5 «Урал» в Башкирии

19 июля 2024, 09:18
Фото: МЧС РБ
На место пожара в пятницу, 19 июля, уже стянуты все экстренные службы — угрозы распространения огня нет, сообщает МЧС РБ.

Кафе «Байтуган» на 1538 км Трассы М5 «Урал» в Иглинском районе Башкирии загорелось днём в пятницу, 19 июля. Об этом сообщают местные Telegram-каналы. Кадры пожара уже появились в социальных сетях. Горящее здание на видео сняли проезжающие мимо водители.

Видео: МЧС РБ

МЧС РБ уточняет, что огонь охватил помещения торговых павильонов и здание шиномонтажа. Пожар уже локализован. Удалось устранить угрозу его распространения.

Пожарные продолжают работу. По данным на 14:20, жертв и пострадавших от огня нет. Моменты тушения сняли на видео.

Видео: МЧС РБ
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