Кафе горит на трассе М5 «Урал» в Башкирии

МЧС РБ уточняет, что огонь охватил помещения торговых павильонов и здание шиномонтажа. Пожар уже локализован. Удалось устранить угрозу его распространения.



Пожарные продолжают работу. По данным на 14:20, жертв и пострадавших от огня нет. Моменты тушения сняли на видео.



