Кафе горит на трассе М5 «Урал» в Башкирии

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
Кафе «Байтуган» на 1538 км Трассы М5 «Урал» в Иглинском районе Башкирии загорелось днём в пятницу, 19 июля. Об этом сообщают местные Telegram-каналы. Кадры пожара уже появились в социальных сетях. Горящее здание на видео сняли проезжающие мимо водители.
МЧС РБ уточняет, что огонь охватил помещения торговых павильонов и здание шиномонтажа. Пожар уже локализован. Удалось устранить угрозу его распространения.
Пожарные продолжают работу. По данным на 14:20, жертв и пострадавших от огня нет. Моменты тушения сняли на видео.