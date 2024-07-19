mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:20

Published Сегодня, 11:20

Modified Сегодня, 11:22

Updated Сегодня, 11:22

График отключения воды опубликовали в Уфе

График отключения воды опубликовали в Уфе

19 июля 2024, 11:20
Фото: 1MI
Коммунальная засуха наступит в понедельник, 22 июля, в крупном районе города, сообщает «Уфаводоканал».

«Уфаводоканал» в течение следующей недели, 22 — 28 июля 2024 года, планирует отключить подачу холодной воды в жилых домах и зданиях, расположенных в Калининском районе Уфы. Сразу весь район не отключат — ограничение подачи ресурса планируется секторами.

Так, в понедельник, 22 июля на весь день, с 08:00 до 22:00, воду отключат по улицам Ульяновых, Спартака, Шумавцова. Это необходимо для ремонта части водопровода. Всего в зону отключения попали два частных дома и два административных здания.

В четверг, 25 июля, воды не будет в 15 объектах, в том числе — канализационных насосных станциях — на улицах Трамвайной, Богородской и Петергофской. С 10:00 до 20:00 там планируют ремонтировать линию водопровода.

Добавим, что отследить момент отключения интересующего дома от системы водоснабжения можно на сайте ресурсоснабжающей компании. Список содержит только плановые ограничения подачи ресурса, без учета аварийных отключений.

Читайте также:
Коммунальный ад ждёт УфуАвария в Затоне заинтересовала прокуратуру УфыУфимский Затон оставят без воды
#Юлия Литвиненко#Общество#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Ремонт#Коммунальные услуги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Отключение#Уфаводоканал#Вода#График
Подпишитесь
Площадь пожара в кафе на М5 «Урал» составила 830 квадратных метров
Сегодня, 10:16
Кафе горит на трассе М5 «Урал» в Башкирии
Сегодня, 09:18
«Портал в ад» в Уфе угрожает водителям
Сегодня, 09:51
Чиновница отсидит 8 лет в колонии за ₽1 млн
Сегодня, 10:31
Ученые рассказали о новой терапии против СПИДа
Сегодня, 09:14
Мост за ₽3 млрд построят из Башкирии в Татарстан
Сегодня, 08:59