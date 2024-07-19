График отключения воды опубликовали в Уфе

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
«Уфаводоканал» в течение следующей недели, 22 — 28 июля 2024 года, планирует отключить подачу холодной воды в жилых домах и зданиях, расположенных в Калининском районе Уфы. Сразу весь район не отключат — ограничение подачи ресурса планируется секторами.
Так, в понедельник, 22 июля на весь день, с 08:00 до 22:00, воду отключат по улицам Ульяновых, Спартака, Шумавцова. Это необходимо для ремонта части водопровода. Всего в зону отключения попали два частных дома и два административных здания.
В четверг, 25 июля, воды не будет в 15 объектах, в том числе — канализационных насосных станциях — на улицах Трамвайной, Богородской и Петергофской. С 10:00 до 20:00 там планируют ремонтировать линию водопровода.
Добавим, что отследить момент отключения интересующего дома от системы водоснабжения можно на сайте ресурсоснабжающей компании. Список содержит только плановые ограничения подачи ресурса, без учета аварийных отключений.