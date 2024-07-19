Голых проституток силовики вытащили из кроватей в Башкирии

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
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Updated Сегодня, 08:14
Полиция Башкирии в четверг, 18 июля, сообщила о том, что в Нефтекамске пресечена деятельность борделя, который работал под вывеской spa-салона. В пятницу, 19 июля, в Сети появилось видео того, как силовики накрыли притон проституток.
На кадрах, судя по всему, оперативной видеозаписи можно увидеть следующее. Вооруженные сотрудники правопорядка врываются в помещение. Взламывать дверь им не пришлось. Силовики сразу потребовали от всех присутствующих в салоне лечь на пол. Первой горизонтальную позицию заняла дама в банном полотенце, а также ее обнаженный клиент. В другой комнате оказался вполне одетый мужчина. В третьем помещении, которое судя по застеленной шёлком кровати и джакузи служило основным рабочим местом проституток, на пол улеглись две голые женщины.
Напомним, организаторами притона следователи считают пятерых человек. Глава бизнеса — уроженец города Нягань — открыл spa-салон с дополнительным интимным сервисом зимой 2023 года. К себе в подельницы он взял четырех местных жительниц. Они были администраторами и управляющими. Заманивая девушек предложением высокого и легкого заработка, администрация салона превращала их в проституток. Бизнес, судя по найденном в помещении салона наличным, шёл бойко и был высоко маржинальным. Правоохранители нашли и изъяли ₽5 млн и $13 000.