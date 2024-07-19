mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:12

Published Сегодня, 08:12

Modified Сегодня, 08:14

Updated Сегодня, 08:14

Голых проституток силовики вытащили из кроватей в Башкирии

Голых проституток силовики вытащили из кроватей в Башкирии

19 июля 2024, 08:12
Фото: Скриншот
В Сети появилось видео задержания организаторов криминального бизнеса, скрывавшегося в Нефтекамске под вывеской spa-салона.

Полиция Башкирии в четверг, 18 июля, сообщила о том, что в Нефтекамске пресечена деятельность борделя, который работал под вывеской spa-салона. В пятницу, 19 июля, в Сети появилось видео того, как силовики накрыли притон проституток.


Видео: Скриншот

На кадрах, судя по всему, оперативной видеозаписи можно увидеть следующее. Вооруженные сотрудники правопорядка врываются в помещение. Взламывать дверь им не пришлось. Силовики сразу потребовали от всех присутствующих в салоне лечь на пол. Первой горизонтальную позицию заняла дама в банном полотенце, а также ее обнаженный клиент. В другой комнате оказался вполне одетый мужчина. В третьем помещении, которое судя по застеленной шёлком кровати и джакузи служило основным рабочим местом проституток, на пол улеглись две голые женщины.

Мужчинам в spa-салоне мяли не только плечи проститутки Нефтекамска
Узнать подробнее

Напомним, организаторами притона следователи считают пятерых человек. Глава бизнеса — уроженец города Нягань — открыл spa-салон с дополнительным интимным сервисом зимой 2023 года. К себе в подельницы он взял четырех местных жительниц. Они были администраторами и управляющими. Заманивая девушек предложением высокого и легкого заработка, администрация салона превращала их в проституток. Бизнес, судя по найденном в помещении салона наличным, шёл бойко и был высоко маржинальным. Правоохранители нашли и изъяли ₽5 млн и $13 000.

Читайте также:
Проректора взяли в трусах с кувалдой в УфеКурьер мошенников принесла деньги в полицию НефтекамскаВизит в интим-салон обошелся в ₽150 000 жителю Башкирии
#Юлия Литвиненко#Общество#Происшествия#Видео#Уфа#Стерлитамак#Уголовное дело#Башкортостан#Полиция#Россия#Преступность#Новости Башкирии#Новости Уфы#Задержание#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Туймазы#Операция#Инцидент#Силовики#Нарушения закона#Проститутки#Организаторы#Бордель#SPA-салон#Криминальный бизнес#Незаконная деятельность#Шокирующее#Незаконный заработок
Подпишитесь
Уфимка заплатит ₽1,5 млн за потерянную «симку»
Сегодня, 06:19
«Стыд и срам»: пользователи возмутились бездействием уфимки
Сегодня, 05:33
На Zivert и Сукачёва подают иск в Уфе из-за концертов
Сегодня, 05:03
Артист из Башкирии погиб на СВО
Сегодня, 04:41
Избившего ребенка пивом мужчину ищут в Уфе
Вчера, 20:19
Обматерить учителя в Уфе — ₽1000
Вчера, 17:14