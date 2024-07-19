Голых проституток силовики вытащили из кроватей в Башкирии

На кадрах, судя по всему, оперативной видеозаписи можно увидеть следующее. Вооруженные сотрудники правопорядка врываются в помещение. Взламывать дверь им не пришлось. Силовики сразу потребовали от всех присутствующих в салоне лечь на пол. Первой горизонтальную позицию заняла дама в банном полотенце, а также ее обнаженный клиент. В другой комнате оказался вполне одетый мужчина. В третьем помещении, которое судя по застеленной шёлком кровати и джакузи служило основным рабочим местом проституток, на пол улеглись две голые женщины.