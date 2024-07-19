Буцаев: 65 пунктов приема просроченных лекарств теперь на «Уберу»

Posted Сегодня, 16:27
Published Сегодня, 16:27
Modified Сегодня, 16:27
Updated Сегодня, 16:27
Согласно заявлению генерального директора Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева, неразложившиеся компоненты лекарств и их упаковки представляют токсикологическую опасность, попадая в почву, грунтовые воды, водоемы, а впоследствии и в наш водопровод. До сих пор на территории РФ не организован регулируемый сбор неиспользуемых и просроченных лекарств от жителей. С целью снижения рисков отрицательного влияния токсичных загрязнений на население и биосферу следует срочно принимать меры. «Хорошо, что в стране есть ответственные компании, которые не только подсвечивают проблему, но и предлагают и самостоятельно тестируют пути ее решения», — подчеркнул глава РЭО.
Как информирует 56orb.ru, во время запуска проекта была поставлена важная цель — организовать информирование населения о том, что на территории региона теперь существует возможность бесплатной сдачи неиспользуемых лекарственных средств на безопасное обезвреживание. Публикации размещали в Сети, а также в СМИ, распространяли информацию в соцсетях и делали рассылки в социальные учреждения. Помимо этого, были проведены выезды с передвижным контейнером на экоакции и образовательные форумы.