Буцаев: 65 пунктов приема просроченных лекарств теперь на «Уберу»

Согласно заявлению генерального директора Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева, неразложившиеся компоненты лекарств и их упаковки представляют токсикологическую опасность, попадая в почву, грунтовые воды, водоемы, а впоследствии и в наш водопровод. До сих пор на территории РФ не организован регулируемый сбор неиспользуемых и просроченных лекарств от жителей. С целью снижения рисков отрицательного влияния токсичных загрязнений на население и биосферу следует срочно принимать меры. «Хорошо, что в стране есть ответственные компании, которые не только подсвечивают проблему, но и предлагают и самостоятельно тестируют пути ее решения», — подчеркнул глава РЭО.