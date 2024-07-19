Артист из Башкирии погиб на СВО

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Published Сегодня, 04:41
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Updated Сегодня, 09:39
Не стало артиста балета из Башкортостана Раиля Ханова. Заслуженный артист республики погиб при выполнении боевых задач в зоне СВО. Церемония прощания с танцором пройдет в пятницу, 19 июля, в деревне Курама Учалинского района, сообщили в объединении.
Напомним, ранее другой артист из труппы объединения Альфир Заманов был удостоен звания заслуженного артиста республики. Свою награду за заслуги в области искусства Заманов получил из рук спикера регионального парламента Константина Толкачева. Примечательно, что до этого он получил награду от Министерства обороны РФ: таким образом в ведомстве отметили его вклад в развитие военной музыки.