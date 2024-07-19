Артист из Башкирии погиб на СВО

Напомним, ранее другой артист из труппы объединения Альфир Заманов был удостоен звания заслуженного артиста республики. Свою награду за заслуги в области искусства Заманов получил из рук спикера регионального парламента Константина Толкачева. Примечательно, что до этого он получил награду от Министерства обороны РФ: таким образом в ведомстве отметили его вклад в развитие военной музыки.



