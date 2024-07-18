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Posted Сегодня, 15:16

Published Сегодня, 15:16

Modified Сегодня, 15:18

Updated Сегодня, 15:18

В Башкирии прошёл мощный град

«Всё побил!» Разрушительный град обрушился на Башкирию

18 июля 2024, 15:16
Фото: vk.com

В Башкирии прошёл мощный град

С непогодой в четверг, 18 июля, столкнулись жители Уфы и районов республики, кадрами делятся в соцсетях.

МЧС региона ранее рассылало предупреждения об ожидающихся грозах, ливнях и порывах ветра до 17 м/с.

Так, видео сильного града опубликовали жители села Давлеканово — оператор заблаговременно накрыл свой автомобиль защитным материалом, чтобы ледышки не повредили кузов и стёкла транспортного средства.

Видео: соцсети

— Да уж, наверное насаждения все побил…

— Мы живём почти рядом, так жалко вас… Второй раз за лето уже у них так, — пишут в соцсетях комментаторы.

Видео: vk.com

Несколькими записями из окон многоэтажек поделились и жители столицы региона.

Видео: соцсети

Ранее Mkset сообщал о том, какая погода установится в республике на выходных, 20–21 июля.

Видео: соцсети
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