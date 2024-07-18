«Всё побил!» Разрушительный град обрушился на Башкирию

Posted Сегодня, 15:16
Published Сегодня, 15:16
Modified Сегодня, 15:18
Updated Сегодня, 15:18
МЧС региона ранее рассылало предупреждения об ожидающихся грозах, ливнях и порывах ветра до 17 м/с.
Так, видео сильного града опубликовали жители села Давлеканово — оператор заблаговременно накрыл свой автомобиль защитным материалом, чтобы ледышки не повредили кузов и стёкла транспортного средства.
— Да уж, наверное насаждения все побил…
— Мы живём почти рядом, так жалко вас… Второй раз за лето уже у них так, — пишут в соцсетях комментаторы.
Несколькими записями из окон многоэтажек поделились и жители столицы региона.