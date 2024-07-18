mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:38

Published Сегодня, 16:38

Modified Сегодня, 16:40

Updated Сегодня, 16:40

Водитель «Приоры» перевернулся и погиб в Башкирии

Водитель «Приоры» перевернулся и погиб в Башкирии

18 июля 2024, 16:38
Фото: ГАИ РБ
Смертельная авария произошла в четверг, 18 июля, на просёлочной под Октябрьским — вблизи коллективных садов «Черёмушки», сообщает ГАИ Республики Башкортостан.

Трагическое ДТП случилось, когда 49-летний мужчина за рулём отечественной Lada Priora случайно съехал в кювет. Автомобиль из-за сильного наклона перевернулся — управляший машиной сельчанин получил травмы, несовместимые с жизнью. Прибывшим на место медикам оставалось лишь констатировать смерть автолюбителя.

На месте сейчас работают оперативные службы. Расследованием гибели мужчины занимаются правоохранители.

Видео: ГАИ РБ
Пьяный угонщик угробил подругу в Башкирии
Узнать подробнее

Ранее Mkset рассказывал о деле жителя Башкирии, который будучи пьяным угнал чужой автомобиль и погубил свою подругу. Суд назначил лихачу девять лет лишения свободы — отбывать этот срок преступник будет в колонии строгого режима.

Читайте также:
Байкер устроил смертельную аварию в УфеВ Уфе 13-летняя девочка разбила голову в аварииПьяный уфимец принял иномарку за ночлежку
#Происшествия#Видео#Уфа#ГИБДД#Авария#Башкортостан#ДТП#Новости Башкирии#Новости Уфы#Октябрьский#Погибшие#ГАИ#Инциденты#Гибель
Подпишитесь
Чиновник похвастался игрой в песочнице на экскаваторе в Башкирии
Сегодня, 12:22
Школьники спасли пьяного мужчину в Башкирии
Сегодня, 12:12
Сотрудник МВД Башкирии оказался замешан в игорном бизнесе
Сегодня, 12:10
Артист из Башкирии запустил «вирус» и получил награду
Сегодня, 11:51
Блогершу послали мыть остановки в Уфе
Сегодня, 11:17
Погода в Башкирии в выходные не даст спокойно отдохнуть
Сегодня, 10:50