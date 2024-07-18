Водитель «Приоры» перевернулся и погиб в Башкирии

Posted Сегодня, 16:38
Published Сегодня, 16:38
Modified Сегодня, 16:40
Updated Сегодня, 16:40
Трагическое ДТП случилось, когда 49-летний мужчина за рулём отечественной Lada Priora случайно съехал в кювет. Автомобиль из-за сильного наклона перевернулся — управляший машиной сельчанин получил травмы, несовместимые с жизнью. Прибывшим на место медикам оставалось лишь констатировать смерть автолюбителя.
На месте сейчас работают оперативные службы. Расследованием гибели мужчины занимаются правоохранители.
Ранее Mkset рассказывал о деле жителя Башкирии, который будучи пьяным угнал чужой автомобиль и погубил свою подругу. Суд назначил лихачу девять лет лишения свободы — отбывать этот срок преступник будет в колонии строгого режима.