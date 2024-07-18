В Уфе перекроют проспект Салавата Юлаева

Posted Сегодня, 16:29
Published Сегодня, 16:29
Modified Сегодня, 16:31
Updated Сегодня, 16:31
В течение июля на несколько дней будут закрыть по полосе на некоторых участках проспекта Салавата Юлаева и улицы Мингажева.
Улица Мингажева:
— крайне правая полоса по направлению к улице Ветошникова (с 15.07 по 21.07);
— крайне правая полоса по направлению к улице Воровского (с 22.07 по 28.07).
Проспект Салавата Юлаева:
— крайне левая полоса по направлению к улице Айской (с 18.07 по 21.07);
— крайне правая полоса по направлению к улице Коммунистической (с 22.07 по 24 .07);
— крайне левая полоса по направлению к улице Коммунистической (с 25.07 по 28.07).
Как пояснила пресс-служба ведомства, такие меры связаны с работами на путепроводе — сейчас там занимаются установкой подсветки.
Ранее Mkset рассказывал о том, что в Уфе откроют «золотой» и «изумрудный» мосты. Окрасить городские путепроводы к юбилею башкирской столицы в необычные цвета собираются с помощью декоративных элементов и подсветки.
Напомним, 450-летие города Уфы будут отмечать 31 августа 2024 года. К этой дате городские власти собираются закончить множество проектов по обновлению общественных пространств и транспортных развязок Уфы.