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Published Сегодня, 16:29

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В Уфе перекроют проспект Салавата Юлаева

В Уфе перекроют проспект Салавата Юлаева

18 июля 2024, 16:29
Фото: 1MI
На нескольких улицах башкирской столицы введут ограничения на движение автотранспорта, сообщили в региональном министерстве транспорта.

В течение июля на несколько дней будут закрыть по полосе на некоторых участках проспекта Салавата Юлаева и улицы Мингажева.

  • Улица Мингажева:

— крайне правая полоса по направлению к улице Ветошникова (с 15.07 по 21.07);

— крайне правая полоса по направлению к улице Воровского (с 22.07 по 28.07).

  • Проспект Салавата Юлаева:

— крайне левая полоса по направлению к улице Айской (с 18.07 по 21.07);

— крайне правая полоса по направлению к улице Коммунистической (с 22.07 по 24 .07);

— крайне левая полоса по направлению к улице Коммунистической (с 25.07 по 28.07).

Как пояснила пресс-служба ведомства, такие меры связаны с работами на путепроводе — сейчас там занимаются установкой подсветки.

В Уфе откроют золотой мост
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Ранее Mkset рассказывал о том, что в Уфе откроют «золотой» и «изумрудный» мосты. Окрасить городские путепроводы к юбилею башкирской столицы в необычные цвета собираются с помощью декоративных элементов и подсветки.

Напомним, 450-летие города Уфы будут отмечать 31 августа 2024 года. К этой дате городские власти собираются закончить множество проектов по обновлению общественных пространств и транспортных развязок Уфы.

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